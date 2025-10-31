Niebo nad Warszawą eksplodowało! Grad, wiatr i przerażające sceny na ulicach.
Silna burza z gradem sparaliżowała Warszawę. Elewacje odrywały się od budynków, drzewa spadały na auta. To był prawdziwy atak żywiołu. W ciągu kilku minut spokojne popołudnie w stolicy zamieniło się w dramatyczne sceny.
Nad Warszawą przeszła potężna burza z gradem, która powaliła setki drzew, uszkodziła dachy i oderwała fragmenty elewacji z kilku budynków. Na ulicach zapanował chaos, a służby ratunkowe miały pełne ręce roboty.
Strażacy interweniowali dziesiątki razy w różnych częściach miasta. Wiatr łamał konary, przewracał drzewa i zrywał linie energetyczne. W niektórych dzielnicach doszło do podtopień i awarii prądu. Grad, który spadł tuż po uderzeniu burzy, zasypał ulice i podwórka grubą warstwą lodu, a kierowcy musieli zatrzymywać auta, bo widoczność spadła niemal do zera.
Najwięcej szkód odnotowano w centrum i na południu Warszawy. W jednym z bloków wiatr oderwał fragment elewacji, który spadł tuż obok przechodniów. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale mieszkańcy nie kryją szoku. „To trwało może pięć minut, ale wyglądało jak apokalipsa” – relacjonowali świadkowie zdarzenia.
Meteorolodzy tłumaczą, że nad Mazowszem przeszła wyjątkowo silna komórka burzowa, z porywami wiatru przekraczającymi 100 km/h. Tak gwałtowne zjawiska coraz częściej pojawiają się w dużych miastach i są efektem ekstremalnych zmian klimatycznych. Eksperci ostrzegają, że podobne burze mogą się powtarzać coraz częściej, nawet w środku lata.
Co to oznacza dla mieszkańców stolicy? Warto regularnie sprawdzać stan dachów, elewacji i drzew rosnących w pobliżu budynków. Każdy luźny element może stać się śmiertelnym zagrożeniem w momencie uderzenia wiatru. Ubezpieczenia od skutków żywiołów zyskują dziś zupełnie nowy wymiar, bo burze, które dawniej omijały miasta, teraz uderzają w ich sam środek.
Warszawa po tej nawałnicy przypominała scenerię filmu katastroficznego. Strażacy jeszcze przez wiele godzin usuwali skutki żywiołu, a synoptycy ostrzegają, że to może być dopiero początek serii gwałtownych zjawisk pogodowych, które w najbliższych dniach dotrą do centralnej Polski.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
