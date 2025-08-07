Niemcy nie rezygnują z kontroli na granicy z Polską? Nowa decyzja rządu! [07.08.2025]
Niemcy nie wycofają się z kontroli na granicy z Polską po 15 września – zapowiedział minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt. Choć pierwotnie miały być tymczasowe, decyzja o ich przedłużeniu zapadła bez wskazania nowego terminu końcowego. Berlin tłumaczy to nieskutecznością unijnego systemu ochrony granic.
Niemcy przedłużają kontrole na granicy z Polską. Decyzja bez daty końcowej
Kontrole graniczne na granicy polsko-niemieckiej zostają utrzymane – zapowiedział w czwartek minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt (CSU). To oznacza, że decyzja obowiązująca pierwotnie do 15 września nie zostanie zniesiona, a jej zakończenie pozostaje nieokreślone. Rząd w Berlinie nie ukrywa, że widzi w tym działaniu skuteczne narzędzie ograniczania nielegalnej migracji.
System nie działa, więc granice będą pilnowane dalej
W wypowiedzi dla podcastu „Table.Today” Alexander Dobrindt stwierdził, że Niemcy pozostaną przy kontrolach, dopóki unijny system ochrony zewnętrznych granic nie zacznie funkcjonować sprawnie. – Zgadzamy się z naszymi europejskimi sąsiadami, że kontrole są konieczne – powiedział.
Polityk CSU podkreślił też, że decyzja zapadła w porozumieniu z innymi krajami członkowskimi UE. Jego resort intensyfikuje działania na granicach lądowych – w tym z Polską, Czechami i Szwajcarią.
Liczba wniosków o azyl spada. Rząd Merza mówi o sukcesie
Po objęciu stanowiska szefa MSW w maju 2025 roku, Dobrindt zainicjował wzmożone kontrole. Wprowadzono ostrzejsze zasady – m.in. cofanie osób ubiegających się o azyl, które wcześniej byłyby przyjmowane do Niemiec.
Według danych niemieckiego MSW, liczba funkcjonariuszy na granicach wzrosła z 11 tys. do 14 tys. Zmieniono harmonogramy, ograniczono szkolenia i restrykcyjnie przydzielano urlopy. Efekt? Od stycznia do lipca 2025 roku liczba nowych wniosków o azyl spadła do 70 tys., podczas gdy rok wcześniej było ich ponad 140 tys.
Polska też przedłuża kontrole
Z niemieckich danych policyjnych wynika, że liczba osób zawróconych z Niemiec do Polski rosła: w 2023 roku było to 1711 osób, w 2024 – aż 9387, a tylko do maja 2025 – już 2765.
Polska również utrzymuje kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. W środę weszło w życie rozporządzenie przedłużające je o kolejne 60 dni – do 4 października. To kontynuacja działań zapoczątkowanych 7 lipca, kiedy MSWiA zdecydowało o przywróceniu kontroli w związku z bezpieczeństwem granic i zwiększonym ruchem migracyjnym.
Na razie nie wiadomo, kiedy kontrole po obu stronach granicy zostaną zniesione. O ile Unia nie wypracuje sprawnych mechanizmów ochrony granic zewnętrznych, można spodziewać się ich dalszego utrzymywania.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.