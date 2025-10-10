Nieoczekiwany gest Sikorskiego we Lwowie. Ukraina reaguje
Radosław Sikorski przybył do Lwowa, gdzie rozpoczął wizytę od złożenia kwiatów w miejscu zniszczonego przez rosyjski ostrzał budynku mieszkalnego. Wicepremier i minister spraw zagranicznych otrzymał także tytuł doktora honoris causa Lwowskiego Uniwersytetu im. Iwana Franki, którego władze nazwały go „jednym z najwybitniejszych dyplomatów współczesności”.
Minister Sikorski potwierdził swoją obecność w Ukrainie, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie ze Lwowa. – Wizytę w Ukrainie rozpocząłem upamiętnieniem ofiar rosyjskiej agresji w Łapajówce – napisał. Jak przekazał resort spraw zagranicznych, szef dyplomacji chciał w ten sposób oddać hołd cywilom, którzy stracili życie w wyniku trwającej wojny.
Złożenie kwiatów w miejscu zniszczonego domu miało symboliczny wymiar – w nocy z 4 na 5 października Lwów ponownie znalazł się pod rosyjskim ostrzałem. Według lokalnych władz był to jeden z największych ataków na miasto od początku wojny.
W dalszej części wizyty Radosław Sikorski został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Lwowskiego Uniwersytetu im. Iwana Franki. Podczas uroczystości dziekan wydziału stosunków międzynarodowych Markijan Malski nazwał polskiego ministra „jednym z najwybitniejszych dyplomatów współczesności”.
– Witamy dziś w murach naszego uniwersytetu jednego z najwybitniejszych dyplomatów dzisiejszych czasów – powiedział Malski, który w przeszłości pełnił funkcję ambasadora Ukrainy w Polsce.
Wyróżnienie to ma podkreślać wkład Radosława Sikorskiego w rozwój relacji polsko-ukraińskich oraz wsparcie dla Ukrainy w czasie wojny.
W ostatnich dniach Lwów i zachodnia Ukraina ponownie znalazły się w centrum rosyjskich ataków powietrznych. Z soboty na niedzielę (4–5 października) nad miastem pojawiły się dziesiątki dronów i rakiet. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, w całej Ukrainie tej nocy Rosja użyła ponad 50 rakiet i około 500 dronów bojowych.
Mer Lwowa Andrij Sadowy określił ten atak jako „największy” w ostatnim czasie. – Pięć godzin trwał ostrzał. Zniszczone zostały budynki cywilne, przedszkole, szkoła i wielki park przemysłowy. To prywatna inwestycja, która została całkowicie zniszczona – przekazał.
Według wstępnych danych zginęło pięć osób, a około dziesięciu zostało rannych.
Wizyta Radosława Sikorskiego we Lwowie odbywa się w szczególnym momencie – tuż po serii rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę. Jest także sygnałem solidarności Polski z sąsiadem, który od ponad trzech lat broni się przed rosyjską agresją.
Resort spraw zagranicznych podkreśla, że wizyta ma charakter zarówno symboliczny, jak i dyplomatyczny, a przyznane wyróżnienie to wyraz wdzięczności za konsekwentne wsparcie Ukrainy na arenie międzynarodowej.
