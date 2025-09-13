Niepewna sytuacja w Polsce. „Silniejsza niż chaos”. Poruszające słowa biskupa podczas uroczystości w Krakowie
W krakowskim kościele Matki Bożej Królowej Polski w Bieńczycach odbył się wyjątkowy Dzień Jubileuszowy, podczas którego wierni z całej Małopolski modlili się w intencji Ojczyzny i pokoju. Głos zabrał bp Damian Muskus OFM, który w poruszających słowach podkreślił rolę modlitwy w obliczu niepokoju i chaosu, jaki ogarnia współczesny świat.
– Modlitwa staje się znakiem nadziei silniejszej niż panujący wokół chaos – mówił bp Damian Muskus OFM podczas Dnia Jubileuszowego w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie-Bieńczycach. #DzieńJubileuszowy #Jubileusz2025https://t.co/pH7lXmsokh pic.twitter.com/Y22LRI9aKX
— Archidiecezja Krakowska (@ArchKrakowska) September 13, 2025
„Modlitwa staje się znakiem nadziei silniejszej niż panujący wokół chaos” – mówił hierarcha, zwracając się do licznie zgromadzonych wiernych.
W obliczu niepewności – znak jedności i duchowej siły
Słowa bp. Muskusa padły w szczególnym momencie. W czasach napięć geopolitycznych, zagrożeń i dezorientacji społecznej, głos Kościoła przypomina o wartościach, które łączą – nie dzielą.
Jubileuszowe uroczystości wpisują się w ogólnopolski kalendarz przygotowań do Roku Jubileuszowego 2025, ogłoszonego przez Watykan jako czas duchowego odrodzenia.
Co to oznacza dla wiernych?
-
Kościół stawia na modlitwę i wspólnotę jako odpowiedź na współczesne kryzysy.
-
Duchowni apelują o zaufanie Bogu i wzajemne wsparcie w trudnych czasach.
-
Nadchodzące wydarzenia jubileuszowe mogą stać się punktem zwrotnym duchowej mobilizacji Polaków.
