Niepewna sytuacja w Polsce. „Silniejsza niż chaos”. Poruszające słowa biskupa podczas uroczystości w Krakowie

13 września 2025 20:46 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W krakowskim kościele Matki Bożej Królowej Polski w Bieńczycach odbył się wyjątkowy Dzień Jubileuszowy, podczas którego wierni z całej Małopolski modlili się w intencji Ojczyzny i pokoju. Głos zabrał bp Damian Muskus OFM, który w poruszających słowach podkreślił rolę modlitwy w obliczu niepokoju i chaosu, jaki ogarnia współczesny świat.

Fot. Warszawa w Pigułce

Modlitwa staje się znakiem nadziei silniejszej niż panujący wokół chaos” – mówił hierarcha, zwracając się do licznie zgromadzonych wiernych.

W obliczu niepewności – znak jedności i duchowej siły

Słowa bp. Muskusa padły w szczególnym momencie. W czasach napięć geopolitycznych, zagrożeń i dezorientacji społecznej, głos Kościoła przypomina o wartościach, które łączą – nie dzielą.

Jubileuszowe uroczystości wpisują się w ogólnopolski kalendarz przygotowań do Roku Jubileuszowego 2025, ogłoszonego przez Watykan jako czas duchowego odrodzenia.

Co to oznacza dla wiernych?

  • Kościół stawia na modlitwę i wspólnotę jako odpowiedź na współczesne kryzysy.

  • Duchowni apelują o zaufanie Bogu i wzajemne wsparcie w trudnych czasach.

  • Nadchodzące wydarzenia jubileuszowe mogą stać się punktem zwrotnym duchowej mobilizacji Polaków.

