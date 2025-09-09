Nieświadomość kosztuje nawet 500 zł! Sprawdź, co robisz źle ze śmieciami
Segregacja śmieci w Polsce staje się coraz bardziej rygorystyczna, a niewłaściwe wyrzucanie odpadów może skończyć się surowymi karami. Najczęściej popełnianym błędem jest wrzucanie papieru lakierowanego, ulotek czy kolorowych magazynów do niebieskiego pojemnika. Tymczasem powinny one trafić do odpadów zmieszanych – inaczej grozi mandat nawet do 500 zł lub wyższe opłaty za wywóz śmieci.
Surowe kary za błędną segregację. Tego papieru nie wolno wyrzucać do niebieskiego kosza
Segregacja śmieci w Polsce staje się coraz bardziej restrykcyjna, a błędy mogą słono kosztować. Choć większość osób wrzuca każdy papier do niebieskiego pojemnika, nie wszystkie jego rodzaje się do tego nadają. Najczęściej popełnianym błędem jest wyrzucanie papieru lakierowanego – ulotek, kolorowych magazynów czy reklamowych broszur – które w rzeczywistości powinny trafiać do odpadów zmieszanych.
Polskie przepisy dotyczące odpadów są stale aktualizowane. Od 2025 roku obowiązuje już zakaz wyrzucania tekstyliów do odpadów zmieszanych, a od września startuje system kaucyjny dla butelek i puszek. To jednak nie koniec zmian – od 2026 roku mieszkańców czeka kolejny obowiązkowy kosz w gospodarstwach domowych. Tymczasem już teraz wiele osób gubi się w zasadach dotyczących papieru i ryzykuje kary.
Największy błąd Polaków
Do niebieskiego kontenera powinien trafiać wyłącznie papier czysty i suchy – zeszyty, gazety, kartony czy pudełka. Wykluczone są jednak papiery powlekane plastikiem lub folią, czyli m.in. ulotki reklamowe, papier kredowy, broszury czy śliskie strony czasopism. Ze względu na warstwę lakieru i tworzywa sztucznego taki papier nie nadaje się do recyklingu i musi być wyrzucany do pojemnika na odpady zmieszane.
Za błędną segregację Straż Miejska może wystawić mandat do 500 zł. Jeszcze dotkliwsze sankcje przewidują przepisy gminne – jeśli odpady nie są prawidłowo sortowane, opłata za ich odbiór może być nawet czterokrotnie wyższa niż standardowa. W przypadku elektrośmieci czy odpadów niebezpiecznych kary sięgają nawet 5 tys. zł.
Dlaczego to ważne?
Niewłaściwa segregacja to nie tylko ryzyko mandatu, ale także realna szkoda dla systemu recyklingu. Wrzucenie jednego nieprawidłowego elementu do niebieskiego pojemnika może zanieczyścić całą partię makulatury i uniemożliwić jej ponowne wykorzystanie. Dlatego eksperci apelują o ostrożność i sprawdzanie lokalnych zasad segregacji w gminach.
