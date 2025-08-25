Nocny dramat w garażu podziemnym! Ogień zniszczył auta, mieszkańcy mówią o serii ataków.
Noc grozy w Ząbkach, kolejny pożar, samochody w ogniu, mieszkańcy w panice uciekali z bloków. W Ząbkach znów rozegrały się dramatyczne sceny. W samym środku nocy wybuchł pożar w podziemnym garażu jednego z bloków mieszkalnych. Płomienie błyskawicznie objęły kilka samochodów, a nad całym osiedlem uniósł się gęsty, duszący dym.
Masowa ewakuacja i walka z żywiołem
Straż pożarna pojawiła się na miejscu niemal natychmiast, kierując do akcji liczne zastępy ratowników. Mimo ich szybkiej reakcji, zniszczeniu uległo prawdopodobnie nawet pięć aut. Sytuacja była na tyle poważna, że zarządzono ewakuację całego budynku. Mieszkańcy w pośpiechu opuszczali swoje mieszkania, wielu z nich w panice wybiegło na ulice w środku nocy.
Duszący dym i strach wśród mieszkańców
Akcja gaśnicza trwała do późnych godzin nocnych. Ratownicy nie tylko walczyli z płomieniami, ale też przewietrzali budynek i zabezpieczali teren. Nad okolicą długo unosił się zapach spalenizny, a duszący dym potęgował niepokój. To już kolejny pożar w Ząbkach w ostatnich tygodniach, co budzi coraz większe obawy wśród lokalnej społeczności.
Sabotaż czy przypadek?
Choć tym razem nikt nie został ranny, mieszkańcy nie kryją strachu. Wielu z nich obawia się, że to nie jest zwykły zbieg okoliczności, lecz seria podpaleń. Policja nie wyklucza żadnej hipotezy, a w Ząbkach narasta atmosfera niepewności.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Dla wielu rodzin ta noc to kolejny dramat, który zachwiał poczuciem bezpieczeństwa. Zamiast spokoju i pewności, że dom jest miejscem schronienia, pojawił się lęk o przyszłość. Lokalna społeczność domaga się odpowiedzi i szybkich działań służb, które mają wyjaśnić, czy Ząbki padły ofiarą fali przypadkowych pożarów, czy też ktoś celowo atakuje mieszkańców.
Nocny pożar to nie tylko walka z ogniem, ale i z narastającym strachem – bo w Ząbkach ogień pochłania już nie tylko samochody, lecz także spokój całej społeczności.
Źródło: niezalezna.pl/warszawawpigulce.pl
