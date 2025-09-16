Nowa fala oszustw uderza w Polaków. ZUS wydał pilne ostrzeżenie!
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed falą oszustw wymierzonych w swoich klientów. Cyberprzestępcy podszywają się pod pracowników instytucji, wysyłają fałszywe wiadomości SMS i e-mail, a nawet odwiedzają ludzi w domach, by wyłudzać dane i pieniądze. ZUS apeluje o czujność i przypomina, że każdą próbę oszustwa należy zgłaszać policji.
ZUS ostrzega przed oszustami. Cyberprzestępcy atakują klientów instytucji
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał pilny apel do swoich klientów o zachowanie szczególnej ostrożności. W ostatnich tygodniach nasiliły się próby wyłudzeń danych osobowych oraz ataki cyberprzestępców, którzy coraz częściej podszywają się pod pracowników instytucji. Fałszywe wiadomości SMS i e-mail, a nawet tradycyjne listy, mogą prowadzić do kradzieży wrażliwych danych i pieniędzy z kont.
Nowe narzędzie oszustów – eZUS
Źródłem problemu stały się także zmiany w systemie elektronicznym ZUS. Po wprowadzeniu nowej wersji Platformy Usług Elektronicznych – eZUS, oszuści zaczęli wykorzystywać moment przejściowy, atakując użytkowników podszytymi komunikatami. CERT Polska, zespół ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, ostrzega, że fałszywe e-maile zawierają złośliwe oprogramowanie. Po kliknięciu w rzekomy załącznik hakerzy mogą przejąć dostęp do urządzenia, a nawet wykraść hasła do kont bankowych czy portali internetowych.
Fałszywe wiadomości i wizyty w domach
Ataki dotyczą nie tylko świata cyfrowego. Coraz częściej oszuści docierają do ofiar w realnym świecie – przychodzą do ich domów, podając się za pracowników ZUS. Pod pretekstem badania lekarskiego albo pomocy w wypełnieniu dokumentów wchodzą do mieszkań i je okradają.
Jak się chronić?
ZUS przypomina, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy natychmiast kontaktować się z oficjalną infolinią instytucji pod numerem 22 560 16 00, działającą w dni robocze w godzinach 7:00–18:00. Każda próba oszustwa powinna być zgłaszana policji. – ZUS cieszy się zaufaniem klientów, a wykorzystywanie tego przez przestępców to nie tylko działanie na szkodę obywateli, ale i samej instytucji – podkreślił rzecznik Zakładu, Karol Poznański.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.