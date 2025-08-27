Nowa gigantyczna promocja w Biedronce – rusza BiedroMania!
Biedronka wystartowała z nową, ogromną akcją promocyjną BiedroMania, która potrwa od 25 sierpnia do 29 listopada 2025 roku. To jedna z największych kampanii w historii sieci, oferująca klientom szansę na zdobycie atrakcyjnych nagród, w tym najnowszej elektroniki, sprzętów AGD, tabletów, smartwatchy, słuchawek czy ekspresów do kawy.
Jak działa BiedroMania?
Aby wziąć udział w promocji, klienci muszą zbierać naklejki dostępne wyłącznie w aplikacji Moja Biedronka. Naklejki przyznawane są za zakupy w sklepach sieci, a ich odpowiednia liczba pozwala odebrać wybrane nagrody z puli dostępnych produktów.
Nagrody tylko z aplikacją
W przeciwieństwie do wcześniejszych akcji promocyjnych Biedronki, tym razem nie ma możliwości zbierania naklejek w formie papierowej. Cały proces odbywa się cyfrowo — od zbierania naklejek, przez rezerwację nagród, aż po ich odbiór.
W puli nagród znajdują się m.in.:
-
nowoczesne smartfony,
-
roboty sprzątające,
-
ekspresy do kawy,
-
tablety,
-
słuchawki bezprzewodowe,
-
zestawy garnków i akcesoriów kuchennych.
Terminy i szczegóły akcji
-
Czas trwania promocji: 25.08.2025 – 29.11.2025
-
Zbieranie naklejek: do 15.11.2025
-
Odbiór nagród: do wyczerpania zapasów, jednak nie później niż 29.11.2025
-
Szczegóły promocji: dostępne na stronie home.biedronka.pl/biedromania
Co to oznacza dla klientów?
Dzięki akcji BiedroMania klienci mogą zdobyć wartościowe nagrody za codzienne zakupy. Jednak kluczowe jest korzystanie z aplikacji Moja Biedronka, ponieważ tylko tam można zbierać naklejki i odbierać nagrody. To także krok w stronę cyfryzacji programów lojalnościowych w Biedronce.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.