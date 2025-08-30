Nowacka pisze list do szkół! Oto, co zmieni się od 1 września
Nowy rok szkolny 2025/2026 przynosi spore zmiany. Uczniowie zyskają dwa nowe przedmioty – edukację zdrowotną i obywatelską – a lekcje WF zostaną zmodyfikowane. Ministra edukacji Barbara Nowacka w liście do społeczności szkolnej podkreśliła też korzystne zmiany dla nauczycieli.
Nowy rok szkolny z dużymi zmianami. Ministra edukacji wysłała list do uczniów i nauczycieli
1 września 2025 roku rozpoczyna się rok szkolny, który przynosi ze sobą istotne zmiany dla uczniów i nauczycieli. Ministra edukacji Barbara Nowacka skierowała z tej okazji list do całej społeczności szkolnej, podkreślając, że to początek reform mających nadać nowy kierunek rozwojowi polskiej oświaty.
Dwa nowe przedmioty i zmiany na WF
Od tego roku szkolnego uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z dwóch nowych przedmiotów – edukacji obywatelskiej i edukacji zdrowotnej. Nowacka zaznaczyła, że ich celem jest przygotowanie młodych ludzi do wyzwań współczesnego świata, poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności, budowanie poczucia sprawczości i motywowanie do nauki.
Edukacja zdrowotna ma dostarczyć narzędzi do dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne, bezpieczeństwo w internecie oraz kształtowania dojrzałych relacji społecznych. Z kolei edukacja obywatelska ma pomóc zrozumieć procesy społeczne i polityczne, nauczyć formułowania własnych opinii i angażowania się w życie lokalnej społeczności.
Zmiany obejmują także wychowanie fizyczne. Lekcje WF nie będą ograniczały się jedynie do oceniania sprawności, lecz mają dawać wszystkim uczniom równe szanse uczestnictwa w zajęciach sportowych, budować odporność psychofizyczną i motywować do aktywności w dorosłym życiu.
Nowe prawa dla nauczycieli
W liście ministra zwróciła uwagę również na zmiany dotyczące nauczycieli. W życie wchodzą przepisy nowelizujące Kartę Nauczyciela – wyższe nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, jednolite pensum dla nauczycieli kształcenia zawodowego, rozszerzone prawa do świadczeń kompensacyjnych oraz krótszy okres zatrudnienia na umowę na czas określony dla osób rozpoczynających pracę w szkołach.
Zniesiono także obowiązek prowadzenia tzw. godzin dostępności w szkole. Jak podkreśliła Nowacka, to krok w stronę większej elastyczności i odbudowy prestiżu zawodu nauczyciela.
Życzenia na nowy rok szkolny
Barbara Nowacka życzyła uczniom i nauczycielom energii i zapału w podejmowaniu nowych wyzwań, a także wytrwałości w rozwijaniu talentów i realizacji planów. Reforma, której elementy zaczynają obowiązywać od września 2025 roku, ma w pełni wejść w życie od 1 września 2026 roku.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.