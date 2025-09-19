Nowe ceny badań technicznych! Kontrole pojazdów droższe niż kiedykolwiek wcześniej, obowiazuja od dziś.
Badania techniczne po nowemu: ile teraz zapłacisz? Od piątku weszły w życie nowe, wyższe stawki za obowiązkowe badania techniczne pojazdów. To pierwsza tak duża podwyżka od ponad dwudziestu lat, której celem jest urealnienie kosztów działania stacji diagnostycznych.
Co się zmienia
Najważniejsza zmiana dotyczy samochodów osobowych — opłata za badanie wzrosła z 98 zł do 149 zł.
Zwiększyły się też stawki dla innych typów pojazdów — motocykli i ciągników rolniczych, motorowerów, samochodów ciężarowych i specjalnych, przyczep czy pojazdów z instalacją gazową.
Przykładowe nowe ceny:
- Motocykl lub ciągnik rolniczy — 94 zł
- Motorower — 76 zł
- Samochód ciężarowy / specjalny (DMC 3,5-16 t) — 234 zł
- Powyżej 16 t — 269 zł
- Przyczepy ciężarowe i specjalne do 3,5 t — 119 zł
- Pojazd z instalacją gazową — badanie instalacji kosztuje 96 zł, co w połączeniu z badaniem całego auta wynosi 245 zł
Dlaczego te zmiany?
Opłaty dotąd należały do jednych z najniższych w Europie i przez lata nie były aktualizowane. Koszty rosną: wynagrodzeń dla diagnostów, utrzymania budynków, zużycia mediów, legalizacji urządzeń oraz serwisowania sprzętu.
Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że nowe stawki mają odzwierciedlać rzeczywiste koszty i zapewnić stabilność finansową stacji kontroli pojazdów.
Co oznaczają dla kierowców
Więcej pieniędzy trzeba będzie przeznaczyć na coroczne przeglądy. Dla wielu właścicieli pojazdów zmiana będzie odczuwalna, zwłaszcza w przypadku aut z dodatkowymi wymaganiami np. z instalacją gazową.
To też sygnał, że budżet domowy kierowcy musi uwzględnić nowe opłaty. Dla niektórych może się okazać, że warto rozważyć stan techniczny auta wcześniej, żeby uniknąć niespodzianek.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.