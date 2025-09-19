Nowe ceny badań technicznych! Kontrole pojazdów droższe niż kiedykolwiek wcześniej, obowiazuja od dziś.

19 września 2025 09:46 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Badania techniczne po nowemu: ile teraz zapłacisz? Od piątku weszły w życie nowe, wyższe stawki za obowiązkowe badania techniczne pojazdów. To pierwsza tak duża podwyżka od ponad dwudziestu lat, której celem jest urealnienie kosztów działania stacji diagnostycznych.

Fot. Warszawa w Pigułce

Co się zmienia

Najważniejsza zmiana dotyczy samochodów osobowych — opłata za badanie wzrosła z 98 zł do 149 zł.

Zwiększyły się też stawki dla innych typów pojazdów — motocykli i ciągników rolniczych, motorowerów, samochodów ciężarowych i specjalnych, przyczep czy pojazdów z instalacją gazową.

Przykładowe nowe ceny:

  • Motocykl lub ciągnik rolniczy — 94 zł
  • Motorower — 76 zł
  • Samochód ciężarowy / specjalny (DMC 3,5-16 t) — 234 zł
  • Powyżej 16 t — 269 zł
  • Przyczepy ciężarowe i specjalne do 3,5 t — 119 zł
  • Pojazd z instalacją gazową — badanie instalacji kosztuje 96 zł, co w połączeniu z badaniem całego auta wynosi 245 zł

Dlaczego te zmiany?

Opłaty dotąd należały do jednych z najniższych w Europie i przez lata nie były aktualizowane. Koszty rosną: wynagrodzeń dla diagnostów, utrzymania budynków, zużycia mediów, legalizacji urządzeń oraz serwisowania sprzętu.

Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że nowe stawki mają odzwierciedlać rzeczywiste koszty i zapewnić stabilność finansową stacji kontroli pojazdów.

Co oznaczają dla kierowców

Więcej pieniędzy trzeba będzie przeznaczyć na coroczne przeglądy. Dla wielu właścicieli pojazdów zmiana będzie odczuwalna, zwłaszcza w przypadku aut z dodatkowymi wymaganiami np. z instalacją gazową.

To też sygnał, że budżet domowy kierowcy musi uwzględnić nowe opłaty. Dla niektórych może się okazać, że warto rozważyć stan techniczny auta wcześniej, żeby uniknąć niespodzianek.

 

 

 

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

