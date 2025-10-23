Nowe dane GUS! Bezrobocie w Polsce zaskoczyło wszystkich.

23 października 2025

Bezrobocie w Polsce najniższe od miesięcy. GUS podał najnowsze dane. Główny Urząd Statystyczny opublikował wrześniowe dane o bezrobociu. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 4,8 procent tyle samo, co miesiąc wcześniej.

Choć to wynik nieco wyższy niż rok temu, Polska wciąż utrzymuje się w gronie państw z najniższym bezrobociem w całej Unii Europejskiej.

Według szacunków GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła nieco ponad 745 tysięcy osób. W porównaniu z sierpniem sytuacja na rynku pracy pozostaje stabilna, a sezonowy spadek ofert w budownictwie i rolnictwie został zrównoważony wzrostem zatrudnienia w usługach i przemyśle.

Najlepiej radzą sobie województwa wielkopolskie i mazowieckie, gdzie bezrobocie nie przekracza 3 procent. Najtrudniejsza sytuacja wciąż panuje na Warmii i Mazurach, gdzie stopa bezrobocia sięga 8,5 procent.

Eksperci zwracają uwagę, że stabilny poziom zatrudnienia to efekt dużego popytu na pracowników w sektorze prywatnym, ale też utrzymującej się migracji zarobkowej. Coraz więcej cudzoziemców znajduje pracę w Polsce, co pomaga wypełnić luki kadrowe w przemyśle, logistyce i gastronomii.

Co to oznacza dla gospodarki i pracowników?
Utrzymanie niskiego bezrobocia to dobra wiadomość dla rynku pracy, ale także wyzwanie dla przedsiębiorców. Firmy mają coraz większy problem ze znalezieniem specjalistów, co może prowadzić do wzrostu płac i presji inflacyjnej. Ekonomiści przewidują, że rynek pracy w kolejnych miesiącach pozostanie stabilny, choć spowolnienie gospodarcze w Europie może odbić się na liczbie nowych ofert.

Wrześniowe dane GUS pokazują jedno mimo niepewności gospodarczej i spadku tempa wzrostu PKB, Polacy wciąż nie muszą obawiać się masowych zwolnień. Rynek pracy trzyma się mocno, a pracownik nadal pozostaje w uprzywilejowanej pozycji.

 

 

 

Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl 

