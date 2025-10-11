Nowe dopłaty do prądu od 2026 roku. Rząd ujawnia, kto dostanie nawet 1500 zł
Od 2026 roku w życie wejdą nowe limity zużycia energii elektrycznej oraz programy dopłat, które mają obniżyć rachunki milionom Polaków. Rząd zapowiada podwyższenie progów zużycia i wprowadzenie dwóch nowych form wsparcia – bonu ciepłowniczego i dodatku elektrycznego. Zyskają zwłaszcza rodziny, rolnicy i gospodarstwa korzystające z prądu do ogrzewania.
Nowe limity zużycia energii od 2026 roku. Większe dopłaty i niższe rachunki dla milionów Polaków
Od przyszłego roku w życie wchodzą ważne zmiany dotyczące limitów zużycia energii elektrycznej i dopłat dla gospodarstw domowych. Rząd zapowiada wyższe progi i nowe formy wsparcia, które mają złagodzić skutki rosnących cen prądu. Skorzystają przede wszystkim rodziny, rolnicy, osoby z niepełnosprawnościami oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny. Wśród wprowadzonych instrumentów finansowych pojawią się bon ciepłowniczy i dodatek elektryczny.
Wyższe limity, niższe rachunki
Od 2026 roku standardowy limit zużycia energii elektrycznej wzrośnie do 3000 kWh rocznie. Rodziny z osobą niepełnosprawną będą mogły liczyć na 3600 kWh, a gospodarstwa rolnicze i wielodzietne – nawet na 4000 kWh. Dzięki temu większa część energii zużytej w domu zostanie rozliczona po niższej stawce, co realnie przełoży się na niższe rachunki za prąd. Zmiana ta ma szczególne znaczenie dla gospodarstw korzystających z elektrycznych źródeł ogrzewania, takich jak pompy ciepła.
Nowe formy wsparcia – bon i dodatek elektryczny
Równolegle z podniesieniem limitów rząd wprowadza dwa nowe programy wsparcia finansowego. Pierwszy z nich to bon ciepłowniczy, skierowany do najuboższych gospodarstw domowych. Będzie on przyznawany na podstawie kryterium dochodowego i ma pomóc w pokryciu kosztów ogrzewania w sezonie zimowym.
Drugi instrument to dodatek elektryczny – wsparcie dla rodzin ogrzewających domy energią elektryczną. Standardowa wysokość dopłaty wyniesie 1000 zł, a dla gospodarstw zużywających powyżej 5 MWh rocznie – 1500 zł. Warunkiem otrzymania świadczenia będzie zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Jak otrzymać dopłaty?
Wnioski o bon ciepłowniczy i dodatek elektryczny będzie można składać w urzędach gminy lub przez internet, za pośrednictwem strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wymagane będzie spełnienie kryteriów dochodowych oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających zużycie energii.
Zmiany w limitach i nowe formy wsparcia mają obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. Według rządu, to kolejny krok w kierunku ochrony polskich rodzin przed skutkami drożejącej energii i wsparcia transformacji energetycznej w kraju.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.