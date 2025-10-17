Nowe informacje w sprawie wypadku polskiego autokaru. Delegacja z Małopolski wracała z Chorwacji
Tragiczny wypadek polskiego autokaru na autostradzie w Austrii. Pojazd zderzył się z ciężarówką, jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych. Na pokładzie znajdowała się 22-osobowa delegacja z Małopolski wracająca z wizyty studyjnej w Chorwacji. Wśród podróżujących był wicemarszałek województwa Ryszard Pagacz.
Dramatyczne wydarzenia rozegrały się dziś nad ranem na autostradzie A5 w Austrii, w pobliżu miejscowości Drasenhofen. W wyniku zderzenia polskiego autokaru z ciężarówką zginęła jedna osoba, a co najmniej kilkanaście zostało rannych. Jak potwierdziło Radio Kraków, w pojeździe podróżowała 22-osobowa delegacja z Małopolski wracająca z wizyty studyjnej w Chorwacji.
Delegacja wracała z Chorwacji. Wśród pasażerów wicemarszałek województwa
Autokarem podróżowali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Polskiego Związku Łowieckiego, Lasów Państwowych, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, krakowskiego magistratu oraz lokalni samorządowcy. Delegacji przewodniczył wicemarszałek Ryszard Pagacz. Grupa wracała z Chorwacji, gdzie brała udział w spotkaniach poświęconych współpracy samorządowej i ochronie środowiska.
Jak poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór, wszyscy uczestnicy delegacji znajdują się obecnie w stabilnym stanie. „Po wypadku 11 osób trafiło pod opiekę lekarzy, ale zostały już wypisane ze szpitala. Pozostali pasażerowie są pod opieką służb i psychologów” – przekazał.
Jak doszło do tragedii
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku było zderzenie samochodu dostawczego i ciężarówki. Auto dostawcze miało zjechać na przeciwny pas ruchu i zderzyć się czołowo z TIR-em. Kierowca polskiego autokaru nie zdążył wyhamować i uderzył w zakleszczone pojazdy.
Na miejscu zginął kierowca samochodu dostawczego, a ciężko ranni zostali kierowcy ciężarówki i autobusu – obaj byli wyciągani z kabin przez strażaków. Spośród 24 pasażerów autokaru, 13 osób odniosło obrażenia, z czego 11 doznało lekkich urazów.
Austriackie służby prowadzą dochodzenie pod nadzorem prokuratury. Na miejscu pracuje również polski konsul, który udziela pomocy poszkodowanym.
Polacy wkrótce wrócą do kraju
Według informacji przekazanych przez Radio Kraków, jeszcze dziś wszyscy uczestnicy małopolskiej delegacji wrócą do Polski. Transport zastępczy ma zostać zorganizowany w ciągu najbliższych godzin.
Resort spraw zagranicznych potwierdził, że pozostaje w stałym kontakcie z ambasadą RP w Wiedniu oraz władzami regionu. „Wiemy niestety o jednej osobie zmarłej. Są też osoby ciężko ranne, ale większość uczestników wypadku nie odniosła poważniejszych obrażeń. Zapewniliśmy im niezbędną pomoc” – przekazał rzecznik MSZ.
Tragedia, która mogła skończyć się jeszcze gorzej
Służby podkreślają, że dzięki szybkiej reakcji kierowcy autokaru i sprawnej akcji ratunkowej udało się uniknąć większej liczby ofiar. Na miejscu działały jednostki straży pożarnej, policji, pogotowia i ratownictwa drogowego.
To już kolejny w ostatnich miesiącach wypadek z udziałem polskiego autokaru na zagranicznej trasie. Polskie służby konsularne apelują do przewoźników o wzmożoną ostrożność i przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców.
