Nowe informacje ws. tajemniczego obiektu na Mazowszu. To nie jest przypadek!
Na polu w miejscowości Zaręby Warchoły na Mazowszu znaleziono tajemniczy obiekt przypominający drona. Służby i prokuratura prowadzą szczegółowe oględziny, a eksperci mają ustalić, skąd pochodzi i w jakich okolicznościach spadł na terytorium Polski. Sprawa budzi emocje, zwłaszcza w kontekście wrześniowych ataków rosyjskich dronów na Ukrainę.
Niezidentyfikowany obiekt na polu. Żandarmeria i prokuratura badają sprawę
W sobotę wieczorem w miejscowości Zaręby Warchoły na Mazowszu znaleziono obiekt przypominający drona. Jak nieoficjalnie ustalił reporter RMF FM, nic nie wskazuje na to, by był to nowy sprzęt, związany z ostatnimi atakami Rosji na Ukrainę. Na miejscu pracują służby i prokuratura, a do sprawy powołany zostanie biegły.
Obiekt rozbity na polu
Niezidentyfikowany obiekt został odnaleziony w wielu częściach na polu, w pobliżu niezamieszkałego domu. Według informacji przekazanych przez służby, nie ma obecnie przesłanek, by łączyć go z wrześniowym atakiem Rosjan, kiedy to polska przestrzeń powietrzna była wielokrotnie naruszona przez drony.
Obiekt ma zostać dokładnie zbadany. Eksperci będą ustalać, czy rzeczywiście jest to dron, a jeśli tak – kiedy spadł na terytorium Polski i w jakich okolicznościach.
Żandarmeria potwierdza działania
Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej poinformował w nocy, że pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów prowadzone są szczegółowe czynności w miejscu odnalezienia obiektu.
To kolejny przypadek budzący niepokój opinii publicznej. W nocy z 9 na 10 września w trakcie rosyjskich ataków na Ukrainę w polską przestrzeń powietrzną wleciało aż 21 dronów. Jak informował szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła, ich szczątki odnaleziono m.in. w województwach: lubelskim, mazowieckim, świętokrzyskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim.
Rosyjskie drony w Polsce – rosnące zagrożenie
Incydent w Zarębach Warchołach nie jest odosobniony. W ostatnich tygodniach pojawiały się informacje o odnajdywaniu dronów lub ich fragmentów w różnych częściach kraju. Każde takie zdarzenie staje się przedmiotem badań wojskowych i prokuratorskich, ponieważ może wiązać się z zagrożeniem dla bezpieczeństwa obywateli i infrastruktury.
Na razie służby apelują o zachowanie spokoju i podkreślają, że prowadzone działania pozwolą ustalić rzeczywisty charakter obiektu znalezionego na Mazowszu.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.