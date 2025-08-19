Nowe kary za wypalanie traw. Mandat wzrośnie dziesięciokrotnie!

19 sierpnia 2025 18:01 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Rząd zdecydował się na zdecydowane kroki wobec osób, które przez lekkomyślność lub celowe działania stwarzają zagrożenie pożarowe. Nowelizacja Kodeksu wykroczeń przewiduje ogromne podwyżki kar – za wypalanie traw czy rozniecanie ognia w niedozwolonych miejscach będzie można zapłacić nawet 30 tys. zł grzywny, a w skrajnych przypadkach trafić do aresztu. Nowe przepisy mają wejść w życie już wkrótce i całkowicie zmieniają podejście państwa do walki z nieodpowiedzialnymi zachowaniami zagrażającymi bezpieczeństwu ludzi i środowiska.

Fot. Warszawa w Pigułce

 

Kary za wypalanie traw i zagrożenia pożarowe drastycznie wzrosną. Nawet 30 tys. zł grzywny

Rząd przyjął projekt zmian w Kodeksie wykroczeń i Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, które znacząco zaostrzają sankcje za nieodpowiedzialne obchodzenie się z ogniem. Od teraz sprawcy wypalania traw czy rozniecania ognia w niedozwolonych miejscach muszą liczyć się z dotkliwymi karami finansowymi i nawet aresztem.

Nawet 30 tys. zł grzywny za zagrożenie pożarowe

Zgodnie z projektem, maksymalna kara grzywny za czyny mogące spowodować pożar wzrośnie z obecnych 5 tys. zł do 30 tys. zł. Oprócz tego wprowadzona zostanie kara ograniczenia wolności, a z katalogu kar zniknie kara nagany, która dotąd była jedynie symbolicznym upomnieniem.

Nowe przepisy obejmą m.in.:

  • wypalanie traw, słomy i pozostałości roślinnych wbrew przepisom, np. zbyt blisko lasu czy zabudowań,
  • rozniecanie ognia lub palenie papierosów poza wyznaczonymi miejscami,
  • nieostrożne obchodzenie się z ogniem,
  • brak zabezpieczenia obiektów i terenów przed zagrożeniem pożarowym,
  • czynności utrudniające akcję ratowniczą.

Zmiany uderzą również w osoby przyłapane przez policję lub straż pożarną na wykroczeniu. Mandat za spowodowanie zagrożenia pożarowego wzrośnie z 500 zł do 5 tys. zł. Dodatkowo za najpoważniejsze czyny grozić będzie kara aresztu, co ma odstraszać przed lekkomyślnością i bezmyślnością w lasach czy na polach.

Usunięcie kary nagany oznacza, że każdy sprawca poniesie realną konsekwencję – w formie grzywny, ograniczenia wolności lub aresztu. Rząd podkreśla, że rozwiązania te mają nie tylko karać, ale też skutecznie odstraszać od działań powodujących zagrożenie życia, mienia i środowiska.

Kiedy przepisy wejdą w życie?

Nowe regulacje mają zacząć obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. W praktyce oznacza to, że już wkrótce każda osoba, która zdecyduje się np. na wypalanie traw, może zapłacić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych i dodatkowo trafić do aresztu.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl