Nowe kary za wypalanie traw. Mandat wzrośnie dziesięciokrotnie!
Rząd zdecydował się na zdecydowane kroki wobec osób, które przez lekkomyślność lub celowe działania stwarzają zagrożenie pożarowe. Nowelizacja Kodeksu wykroczeń przewiduje ogromne podwyżki kar – za wypalanie traw czy rozniecanie ognia w niedozwolonych miejscach będzie można zapłacić nawet 30 tys. zł grzywny, a w skrajnych przypadkach trafić do aresztu. Nowe przepisy mają wejść w życie już wkrótce i całkowicie zmieniają podejście państwa do walki z nieodpowiedzialnymi zachowaniami zagrażającymi bezpieczeństwu ludzi i środowiska.
Rząd zaostrza kary za podpalenia, wypalanie traw i rozniecanie ognia w lasach, na łąkach i torfowiskach. #RadaMinistrów z udziałem wiceministra @czeslawmroczek przyjęła projekt nowelizacji ustawy Kodeks wykroczeń oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. #MSWiA… pic.twitter.com/y6Sqbb5nXO
— MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) August 19, 2025
Kary za wypalanie traw i zagrożenia pożarowe drastycznie wzrosną. Nawet 30 tys. zł grzywny
Rząd przyjął projekt zmian w Kodeksie wykroczeń i Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, które znacząco zaostrzają sankcje za nieodpowiedzialne obchodzenie się z ogniem. Od teraz sprawcy wypalania traw czy rozniecania ognia w niedozwolonych miejscach muszą liczyć się z dotkliwymi karami finansowymi i nawet aresztem.
Nawet 30 tys. zł grzywny za zagrożenie pożarowe
Zgodnie z projektem, maksymalna kara grzywny za czyny mogące spowodować pożar wzrośnie z obecnych 5 tys. zł do 30 tys. zł. Oprócz tego wprowadzona zostanie kara ograniczenia wolności, a z katalogu kar zniknie kara nagany, która dotąd była jedynie symbolicznym upomnieniem.
Nowe przepisy obejmą m.in.:
- wypalanie traw, słomy i pozostałości roślinnych wbrew przepisom, np. zbyt blisko lasu czy zabudowań,
- rozniecanie ognia lub palenie papierosów poza wyznaczonymi miejscami,
- nieostrożne obchodzenie się z ogniem,
- brak zabezpieczenia obiektów i terenów przed zagrożeniem pożarowym,
- czynności utrudniające akcję ratowniczą.
Zmiany uderzą również w osoby przyłapane przez policję lub straż pożarną na wykroczeniu. Mandat za spowodowanie zagrożenia pożarowego wzrośnie z 500 zł do 5 tys. zł. Dodatkowo za najpoważniejsze czyny grozić będzie kara aresztu, co ma odstraszać przed lekkomyślnością i bezmyślnością w lasach czy na polach.
Usunięcie kary nagany oznacza, że każdy sprawca poniesie realną konsekwencję – w formie grzywny, ograniczenia wolności lub aresztu. Rząd podkreśla, że rozwiązania te mają nie tylko karać, ale też skutecznie odstraszać od działań powodujących zagrożenie życia, mienia i środowiska.
Kiedy przepisy wejdą w życie?
Nowe regulacje mają zacząć obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. W praktyce oznacza to, że już wkrótce każda osoba, która zdecyduje się np. na wypalanie traw, może zapłacić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych i dodatkowo trafić do aresztu.
