Nowe kontrole w całej Polsce. Właściciele domów i mieszkań w opałach

Brak jednego dokumentu może kosztować właścicieli domów i mieszkań nawet 5 tys. zł. Ruszyły kontrole, a świadectwo energetyczne staje się obowiązkowym elementem przy sprzedaży i wynajmie nieruchomości.
Bez świadectwa energetycznego nawet 5 tys. zł kary. Ruszyły kontrole w domach i mieszkaniach
Właściciele domów i mieszkań muszą pamiętać o nowym obowiązku. Brak jednego dokumentu, który coraz częściej jest sprawdzany przy sprzedaży i wynajmie nieruchomości, może zakończyć się grzywną sięgającą nawet 5 tys. zł. Chodzi o świadectwo energetyczne – metrykę budynku, bez której nie obejdzie się żadna transakcja.
Obowiązkowy dokument przy sprzedaży i wynajmie
Świadectwo energetyczne wymagane jest od właścicieli wszystkich domów wybudowanych po 2009 roku, a także przy sprzedaży lub wynajmie każdej nieruchomości. To dokument, który trzeba przekazać nabywcy lub najemcy – a notariusz ma obowiązek odnotować ten fakt podczas podpisywania umowy. Jeśli świadectwa zabraknie, nie wstrzyma to samej transakcji, ale grozi mandatem od 20 do nawet 5 tys. zł.
Wyjątkiem są budynki wykorzystywane wyłącznie na własny użytek, bez planów sprzedaży czy najmu. W takim przypadku właściciel nie musi posiadać świadectwa, dopóki nie zdecyduje się na transakcję.
Co zawiera świadectwo energetyczne
Dokument ten określa charakterystykę energetyczną budynku: wskazuje zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania, chłodzenia czy przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zawiera też praktyczne rekomendacje modernizacyjne, np. dotyczące ocieplenia czy wymiany źródła ciepła. Dla kupujących i najemców to cenna wskazówka dotycząca przyszłych kosztów utrzymania lokalu.
Świadectwo jest ważne 10 lat, ale jego aktualność może wygasnąć szybciej, jeśli budynek przejdzie większe remonty – np. wymianę okien czy instalacji grzewczej. Wówczas trzeba wyrobić je na nowo. Koszt dokumentu to średnio 300–500 zł dla mieszkania i 400–700 zł dla domu.
Kontrole i kary
Od kwietnia 2023 roku obowiązuje w Polsce system okresowych kontroli instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. Ich częstotliwość zależy od mocy urządzeń – w przypadku kotłów gazowych powyżej 100 kW kontrola odbywa się co 4 lata, przy kotłach na paliwo stałe lub płynne co 2 lata, a w przypadku klimatyzacji o mocy powyżej 12 kW – co najmniej raz na 5 lat.
Wszystkie protokoły trafiają do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków (CRCEB), a właściciele muszą je przechowywać przez cały okres użytkowania obiektu. Brak świadectwa energetycznego przy sprzedaży lub wynajmie może skutkować karą sięgającą 5 tys. zł, a odpowiedzialność nakładana jest na podstawie przepisów o wykroczeniach.
Jak zdobyć świadectwo?
Aby wyrobić dokument, wystarczy:
- Wybrać audytora z państwowego rejestru CRCEB.
- Przekazać mu dokumentację budynku lub umówić się na inwentaryzację.
- Otrzymać gotowe świadectwo w formie elektronicznej lub papierowej.
Dzięki niemu właściciel uniknie kary i zyska dodatkowy atut przy sprzedaży czy wynajmie nieruchomości.
