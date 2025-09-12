Nowe oblicze centrum stolicy. Powstanie zielony plac z instrumentami!

12 września 2025 16:41 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Plac Powstańców Warszawy wkrótce przejdzie wielką przemianę – zamiast pustego klepiska pojawi się zielona przestrzeń z pergolami, ogrodem muzyki i dziesiątkami nowych drzew, a całość ma być gotowa już wiosną 2026 roku.

Fot. Warszawa w Pigułce

Plac Powstańców Warszawy zmieni się nie do poznania. Będzie ogród muzyki i nowe nasadzenia

Warszawski Plac Powstańców Warszawy czeka duża metamorfoza. Po budowie podziemnego parkingu na 420 miejsc teren nad nim długo pozostawał klepiskiem. Teraz rusza drugi etap inwestycji – powstanie plac pod pergolami, a także ogród muzyki z instrumentami. Prace zakończą się wiosną 2026 roku.

Zielona przestrzeń w sercu miasta

Zarząd Zieleni Warszawy poinformował, że część robót budowlanych już wykonano, m.in. fundamenty pod pergole. W ramach inwestycji powstanie kameralny ogród muzyki z wyniesionymi rabatami, alejkami i nowymi nasadzeniami. Łącznie pojawi się tam 58 drzew, w tym lipy srebrzyste Varsaviensis, klony tatarskie i platan klonolistny. Rabaty uzupełnią niemal 11 tysięcy roślin – krzewów i bylin, takich jak glicynia chińska, winorośl japońska czy wiciokrzew.

Powrót instrumentów

Na plac powrócą również znane warszawiakom instrumenty muzyczne – dzwony rurowe, fragmenty ksylofonu i bębenki, które wcześniej zostały zdemontowane na czas budowy parkingu. Uzupełnią je elementy małej architektury: ławki, stojaki rowerowe i kosze na śmieci.

Projekt i realizacja

Za projekt odpowiada pracownia LAP Studio na podstawie koncepcji przygotowanej przez Mycielski Architecture & Urbanism. Realizacją zajmuje się firma Garden Designers, a całość nadzoruje Zarząd Zieleni. – „Plac Powstańców Warszawy w samym centrum stolicy zmienia się nie do poznania. Po parkingu czas na zieloną, przyjazną przestrzeń z pergolami, alejkami i tysiącami roślin” – zapowiedział prezydent Rafał Trzaskowski. Nowy plac ma stać się miejscem spotkań, odpoczynku i wydarzeń artystycznych, a jego otwarcie planowane jest na późną wiosnę 2026 roku.

