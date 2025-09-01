Nowe prawo od 10 września! Kierowcy zapłacą nawet 9 tys. zł kary za spóźnienie
Od 10 września 2025 roku kierowców i rolników czekają ważne zmiany w ubezpieczeniach OC. Nowe przepisy pozwolą wypowiedzieć polisę ze wskazaniem daty jej zakończenia, ale jednocześnie wprowadzają surowe kary za choćby jednodniową przerwę w ochronie – nawet do 9330 zł.
Nowe przepisy dla kierowców i rolników. Od 10 września słone kary za brak OC
Już 10 września 2025 roku wchodzą w życie zmiany, które bezpośrednio dotkną kierowców i rolników. Nowelizacja przepisów dotyczących obowiązkowych ubezpieczeń wprowadza nowe zasady wypowiadania umów OC, a za spóźnienie w wykupieniu polisy przewidziano wysokie kary – nawet kilka tysięcy złotych.
Umowę OC wypowiesz ze wskazaniem daty
Dotychczas wypowiedzenie polisy OC oznaczało jej natychmiastowe zakończenie. Od 10 września kierowcy zyskają możliwość wskazania dokładnej daty, kiedy umowa ma się zakończyć. Data ta nie może być wcześniejsza niż dzień wysłania wypowiedzenia i nie późniejsza niż termin końca obowiązywania polisy. To duże ułatwienie, które pozwoli uniknąć niechcianej przerwy w ochronie ubezpieczeniowej.
Przykładowo, jeśli kierowca kupi samochód używany i 20 września złoży wypowiedzenie, może wskazać, że polisa wygaśnie 25 września. Do tego dnia musi jednak zawrzeć nową umowę, aby zapewnić ciągłość OC.
Surowe kary za brak ciągłości ochrony
Eksperci ostrzegają, że nawet jeden dzień przerwy w OC będzie surowo karany. Opłata wyniesie co najmniej 1870 zł, a przy zwłoce dłuższej niż 14 dni – aż 9330 zł. Jeszcze groźniejszy jest scenariusz spowodowania wypadku bez ważnego OC. W takim przypadku właściciel pojazdu, a także sprawca zdarzenia, muszą z własnej kieszeni pokryć odszkodowania dla poszkodowanych – nierzadko sięgające setek tysięcy, a nawet milionów złotych.
Zmiany obejmą także rolników
Nowe zasady dotyczą nie tylko kierowców samochodów osobowych. Od 10 września obejmą także obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników oraz polisę budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. W tych przypadkach również możliwe będzie wypowiedzenie umowy zawartej przez poprzedniego właściciela z podaniem konkretnej daty.
Podobnie jak w przypadku kierowców, także rolnicy muszą pilnować ciągłości ubezpieczenia – nie można mieć ani jednego dnia przerwy, bo inaczej grożą im takie same kary finansowe.
Nowa rzeczywistość od 10 września
Zmiana przepisów to ułatwienie dla kierowców i rolników, ale jednocześnie duże wyzwanie – wymaga pilnowania terminów i odpowiedzialności. Brak ciągłości OC oznacza dotkliwe sankcje, dlatego eksperci radzą z wyprzedzeniem sprawdzać daty ważności polis i odpowiednio planować wypowiedzenia umów.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.