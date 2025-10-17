Nowe przepisy dla doradców. Zapłacisz więcej albo stracisz prawo do zawodu
Nowelizacja dla doradców podatkowych przesunięta — ale drożej: nowe przepisy mają wejść w życie od 1 marca 2026 r., a opłata egzaminacyjna ma wzrosnąć do ok. 3,5 tys. zł. Projekt wprowadza też surowsze sankcje (kary pieniężne do 12-krotności minimalnego wynagrodzenia), ryzyko utraty prawa do zawodu za nieopłacone składki oraz zmiany w formule egzaminów i stroju zawodowym (toga od 2027 r.).
Zmiany dla doradców podatkowych przesunięte — egzaminy droższe, nowe obowiązki i kary
Nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym trafiła do drugiego czytania w Sejmie. Kluczowe zmiany mają wejść w życie później niż pierwotnie planowano — generalnie od 1 marca 2026 r., natomiast część przepisów dotyczących opłat egzaminacyjnych może zacząć obowiązywać dopiero 1 lipca 2026 r.. Dla kandydatów najważniejsza wiadomość brzmi: opłata za egzamin znacząco wzrośnie — ma być powiązana z minimalnym wynagrodzeniem i zbliżona do stawek obowiązujących przy egzaminach adwokackich i radcowskich (ok. 3,5 tys. zł).
Co się zmienia — najważniejsze punkty projektu (UD134)
- Data wejścia w życieNowelizacja zasadniczo ma obowiązywać od 1 marca 2026 r. — to opóźnienie względem pierwotnego terminu 1 stycznia 2026 r. W odniesieniu do rozporządzenia ustalającego wysokość opłat egzaminacyjnych mowa jest o możliwej dacie 1 lipca 2026 r..
- Opłaty egzaminacyjneObecnie: 1 800 zł za egzamin i 900 zł za powtórkę (pisemna/ustna).
Po zmianie: opłaty będą powiązane z minimalnym wynagrodzeniem (na wzór rozwiązań stosowanych w zawodach prawniczych), co oznacza istotny wzrost — resort wskazuje poziom zbliżony do egzaminów adwokackich/radcowskich (~3,5 tys. zł).
- Publikacja pytań egzaminacyjnychPrzestanie być publikowany wykaz wszystkich pytań i zadań egzaminacyjnych. Zamiast tego będą udostępniane jedynie przykładowe pytania i zadania z odpowiedziami (podobnie jak w egzaminach na biegłego rewidenta).
- Skutki finansowe i organizacyjne dla kandydatówWyższe opłaty oraz zmiany w zakresie publikacji pytań oznaczają większe koszty przygotowania i mniejszą przejrzystość, co może utrudnić kandydatom planowanie egzaminów i podniesie barierę wejścia do zawodu.
- Nowe uprawnienia i obowiązki doradców
- Utrata prawa do wykonywania zawodu możliwa w przypadku nieopłacenia składki członkowskiej samorządu.
- Kary dyscyplinarne — w katalogu pojawi się kara pieniężna od 0,1 do 12-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przewinienia.
- Możliwość świadczenia doradztwa na umowach cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie) — rozszerzenie form zatrudnienia/świadczenia usług.
- Toga na rozprawach — doradcy podatkowi mają zakładać togę podczas rozpraw, jednak najpewniej dopiero od 1 stycznia 2027 r.
Dlaczego zmiany budzą kontrowersje?
- Koszt dla kandydatów: podniesienie opłaty egzaminacyjnej niemal dwukrotnie obciąży osoby przygotowujące się do zawodu, co może ograniczyć napływ nowych doradców, szczególnie spośród kandydatów o niższych dochodach.
- Skutki dla samorządów i rynku usług: możliwość utraty prawa do wykonywania zawodu z powodu zaległości składkowych oraz wysokie kary dyscyplinarne zwiększą presję na terminowe opłacanie składek i mogą wywołać spory interpretacyjne.
- Transparentność egzaminów: rezygnacja z publikowania pełnego wykazu pytań może zostać odebrana jako ograniczenie przejrzystości procesu egzaminacyjnego — zwolennicy zmian podkreślają jednak, że przykładowe pytania z odpowiedziami pomogą lepiej przygotować kandydatów, a jednocześnie zapobiegną rutynie i przeciekom.
Co powinni zrobić kandydaci i praktycy?
- Zarezerwować środki na wyższe opłaty egzaminacyjne — plan finansowy na 2026 r. powinien uwzględniać wyższy koszt podejścia do egzaminu.
- Śledzić dalsze prace legislacyjne — projekt czeka na II czytanie w Sejmie; możliwe są jeszcze poprawki.
- Przygotować się organizacyjnie — zmiana formy publikacji pytań wymaga modyfikacji sposobu przygotowań (więcej praktyki, symulacji egzaminacyjnych, szkoleń praktycznych).
- Zwrócić uwagę na członkostwo w samorządach — brak opłaty składki może mieć konsekwencje zawodowe.
Stan prac legislacyjnych
Projekt nowelizacji (UD134) trafił do Sejmu i oczekuje na drugie czytanie w komisjach. W zależności od przebiegu debaty i ewentualnych poprawek terminy wejścia w życie oraz ostateczny kształt przepisów mogą jeszcze ulec zmianie.
Nowelizacja próbuje ujednolicić i „usankcjonować” standardy zawodu doradcy podatkowego (więcej formalności, większe „progi wejścia”, ostrzejsze sankcje). Dla części środowiska oznacza to podniesienie prestiżu i większą odpowiedzialność, dla kandydatów — wyższe koszty i nowe bariery. Kluczowe pozostanie tempo prac w Sejmie oraz finalne rozporządzenie określające wysokość opłat — to one zadecydują o skali wpływu zmian na rynek.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.