Nowe przepisy dla kierowców: mandat nawet 5000 zł za jeden ruch? Sprawdź, czy możesz to zrobić!
W 2025 roku kierowcy w Polsce muszą szczególnie uważać. Weszły w życie nowe, znacznie surowsze przepisy, które w radykalny sposób zmieniają system kar za wykroczenia drogowe. Wystarczy jeden nieprzemyślany ruch, by stracić kilka tysięcy złotych i prawo jazdy. Zmiany już obowiązują i dotyczą każdego, kto porusza się po drogach w Polsce.
Zgodnie z nowymi zasadami maksymalny mandat, jaki może otrzymać kierowca, wynosi obecnie aż 5000 złotych. Tak wysoka kara grozi za najcięższe wykroczenia, takie jak rażące przekroczenie prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa pieszym czy prowadzenie rozmowy przez telefon trzymany w ręku. Co więcej, niektóre z tych wykroczeń są kwalifikowane jako recydywa, co automatycznie podwaja wysokość mandatu.
Szczególną uwagę zwraca się na używanie telefonu podczas jazdy. Za samo trzymanie urządzenia w ręce kierowca może dostać 500 zł mandatu i aż 12 punktów karnych. Oznacza to, że wystarczą zaledwie dwa takie wykroczenia, by przekroczyć limit punktów i pożegnać się z prawem jazdy. Policja nie ma wątpliwości — telefon w ręku to śmiertelne zagrożenie na drodze.
Równie surowo karane jest przekraczanie prędkości. Jeśli kierowca przekroczy dozwoloną prędkość o więcej niż 71 km/h, może zostać ukarany mandatem w wysokości 2500 zł. Jeżeli dopuści się tego wykroczenia po raz kolejny w ciągu dwóch lat, mandat wzrośnie do 5000 zł. W takich przypadkach możliwe jest także zatrzymanie prawa jazdy na okres trzech miesięcy, a nawet skierowanie sprawy do sądu.
Nowe przepisy zakładają również, że punkty karne będą kasowane dopiero po dwóch latach, a nie jak wcześniej — po roku. Co więcej, możliwość ich redukcji poprzez kursy doszkalające została poważnie ograniczona. Obecnie nie ma już możliwości szybkiego „wyzerowania” konta punktowego.
Eksperci przypominają, że zmiany mają przede wszystkim na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Liczba ofiar wypadków nadal jest wysoka, a najczęstszymi przyczynami są nadmierna prędkość i brak koncentracji kierowcy. Dlatego nowe przepisy uderzają właśnie w te zachowania.
Jeśli codziennie prowadzisz samochód, sprawdź swoje nawyki. Czy rozmawiasz przez telefon, nie korzystając z zestawu głośnomówiącego? Czy zdarza Ci się przekroczyć prędkość, „bo droga była pusta”? Czy w korku zerkasz na ekran smartfona? Za każdą z tych sytuacji możesz dziś zapłacić bardzo wysoką cenę.
Zmiany już obowiązują. Policja zapowiada częstsze kontrole i zero pobłażliwości. Każdy kierowca, który nie zna nowych zasad, naraża się nie tylko na karę finansową, ale również na utratę uprawnień do prowadzenia pojazdów. To nie są już drobne korekty w przepisach — to całkowita zmiana podejścia do bezpieczeństwa na drogach.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.