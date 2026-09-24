Nowe przepisy uderzą czy pomogą? Rząd podnosi limit zwolnienia z podatku na Vinted i OLX
Handel ubraniami z drugiej ręki na Vinted oraz sprzedaż używanej elektroniki, mebli czy sprzętu AGD na OLX stały się masowym nawykiem Polaków. Zakup markowej odzieży lub sprawnych urządzeń od osoby prywatnej pozwala odczuwalnie zaoszczędzić. Dotychczas jednak każda transakcja między osobami fizycznymi o wartości powyżej 1000 zł wiązała się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji przepisów, który ma potroić ten limit i zwolnić z podatku zakupy aż do kwoty 3000 złotych.
Podatek 2 procent od całej kwoty po przekroczeniu limitu. Ramy prawne i zasady PIT
Obecnie obowiązujący limit 1000 zł został ustalony w 2001 roku i od ponad dwóch dekad nie był waloryzowany, mimo że ceny towarów wzrosły w tym czasie o ponad 110 proc., a średnie wynagrodzenie o blisko 300 proc. Zgodnie z projektowaną zmianą w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 295 z późn. zm.), kupujący nie poniesie kosztów podatku ani nie złoży deklaracji PCC-3, jeśli wartość przedmiotu w ramach jednej umowy nie przekroczy 3000 zł. Resort finansów szacuje, że na zmianie skorzysta około 390 tysięcy podatników rocznie.
Eksperci podatkowi zwracają uwagę na kluczowy haczyk: limit dotyczy wartości rynkowej pojedynczego przedmiotu lub umowy, a nie skumulowanych zakupów w miesiącu. Jeśli kupimy używany laptop za 3100 zł, to 2-procentowy podatek PCC zapłacimy od całej kwoty (czyli 62 zł), a nie tylko od nadwyżki powyżej 3000 zł. Ponadto urząd skarbowy ma prawo zakwestionować sztucznie zaniżoną cenę na umowie. Zmiana PCC nie wpływa również na zasady rozliczania PIT przez sprzedającego na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – sprzedaż rzeczy przed upływem pół roku od jej nabycia nadal wymaga wykazania w formularzu PIT-36.
Ułatwienie dla łowców okazji z Warszawy. Co zmiana oznacza na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu?
Dla mieszkańców stolicy, gdzie popularność lokalnych odbiorów osobistych na OLX i Vinted jest ogromna, wyższy limit zwolnienia podatkowego to realne ułatwienie logistyczne i finansowe. Na warszawskich osiedlach i w centrach biznesowych – od Śródmieścia, przez Wolę, po Mokotów – transakcje zakupu używanych mebli, markowych ubrań czy sprzętu elektronicznego odbywają się każdego dnia.
Brak konieczności wypełniania deklaracji PCC-3 i przelewania kilkudziesięciu złotych do urzędu skarbowego przy zakupie markowego wózka dziecięcego, mebli do mieszkania czy komputera do 3000 zł zdejmie biurokratyczny ciężar z kupujących. Jednocześnie ułatwi to sprzedaż droższych przedmiotów z drugiej ręki mieszkańcom Mokotowa czy Woli, bo kupujący nie będą musieli doliczać ukrytego podatku do finalnej ceny okazji.
Jak krok po kroku rozliczać zakupy od osób prywatnych po zmianie przepisów
Zobacz zestaw najważniejszych zasad i obowiązków związanych z podatkiem PCC od zakupów w internecie:
- Kupuj przedmioty o wartości rynkowej do 3000 zł bez podatku i deklaracji – nowela podnosi próg zwolnienia z dotychczasowego 1000 zł.
- Pamiętaj, że przekroczenie limitu oznacza podatek od całej wartości rzeczy – zakup za 3100 zł skutkuje naliczeniem 2% PCC (62 zł) od pełnej kwoty.
- Złóż deklarację PCC-3 i zapłać podatek w ciągu 14 dni od transakcji – obowiązek podatkowy spoczywa wyłącznie na kupującym.
- Uważaj na zaniżanie ceny przedmiotów kupowanych na Woli, Mokotowie czy w Śródmieściu – urząd skarbowy weryfikuje wartości rynkowe używanych towarów.
- Pamiętaj o zasadzie pół roku przy sprzedaży (PIT) – jeśli sprzedajesz prywatną rzecz przed upływem 6 miesięcy od zakupu, rozlicz ją w PIT-36.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.