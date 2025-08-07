Nowe przepisy weszły w życie. Tysiące Polaków odetchnie z ulgą! [07.08.2025]
Zmiana, na którą czekało wielu spadkobierców, właśnie stała się faktem. Podpisana przez prezydenta nowelizacja upraszcza zasady rozporządzania majątkiem po najbliższych. Koniec z bieganiem po urzędach i czekaniem na decyzje fiskusa.
Rewolucja w spadkach i darowiznach. Fiskus przestaje blokować majątek od najbliższych
Jeszcze do niedawna formalności podatkowe potrafiły skutecznie zablokować sprzedaż mieszkania po babci czy działki od ojca. Bez specjalnego zaświadczenia z urzędu skarbowego – potwierdzającego, że podatek został zapłacony albo się przedawnił – notariusz nie mógł ruszyć sprawy. To się właśnie zmienia. Nowelizacja ustawy podpisana przez prezydenta wprowadza długo oczekiwane uproszczenia, które ucieszą wielu spadkobierców i obdarowanych.
Koniec z obowiązkiem zaświadczeń
Nowe przepisy zakładają, że jeśli ktoś otrzymał majątek w drodze spadku lub darowizny od najbliższej rodziny i prawidłowo zgłosił to do urzędu skarbowego, nie będzie już musiał biegać po dodatkowe dokumenty. Dotychczasowe zaświadczenie o sytuacji podatkowej, bez którego nie można było sprzedać czy obciążyć majątku, przestanie być wymagane. Zniknie więc istotna bariera administracyjna, która nierzadko opóźniała całe procedury.
Tylko jedno zgłoszenie – jeden warunek
Uproszczenie nie działa jednak automatycznie. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z obowiązku przedstawiania zaświadczenia jest terminowe zgłoszenie darowizny lub spadku do urzędu skarbowego. W przypadku darowizny trzeba to zrobić w ciągu sześciu miesięcy od jej otrzymania. W przypadku spadku – od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o jego nabyciu. Czasem konieczne będzie także udokumentowanie przekazania pieniędzy.
Renta prywatna też z nowymi zasadami
Nowelizacja upraszcza również rozliczanie prywatnie ustanowionych rent, które do tej pory wymagały składania comiesięcznych deklaracji podatkowych przez obie strony. Po zmianach wystarczy jedno zgłoszenie, jedna deklaracja i jedna wpłata podatku. Fiskus ma więc mniej papierkowej roboty, a podatnik – mniej stresu.
Jasne zasady wyceny świadczeń
Wprowadzono także nowe reguły dotyczące sposobu określania wartości świadczeń i momentu powstania obowiązku podatkowego. Jeśli świadczenie ma określoną wartość – np. comiesięczna renta – fiskus uzna tę wartość za podstawę opodatkowania, licząc łączną sumę za ustalony okres. Jeśli okres świadczenia nie został określony, przyjmie się domyślnie 10 lat.
Kiedy zmiany wejdą w życie?
Uproszczone przepisy zaczną obowiązywać 14 dni po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Dla tysięcy Polaków oznacza to koniec zbędnej biurokracji przy zarządzaniu majątkiem po bliskich.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.