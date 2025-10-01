Nowe świadczenie dla matek! Nawet 9332 zł miesięcznie za urodzenie dziecka
Nowe świadczenie dla matek może całkowicie zmienić system wsparcia rodzin w Polsce. Projekt ustawy zakłada comiesięczne wypłaty od 2333 zł do nawet 9332 zł za urodzenie dziecka, a pieniądze mają nie tylko zapewnić utrzymanie, ale też budować podstawę przyszłej emerytury kobiet rezygnujących z pracy zawodowej.
Projekt ustawy, który właśnie trafił do Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, zakłada wprowadzenie nowego świadczenia dla kobiet rodzących dzieci. To propozycja, która może zmienić sytuację tysięcy matek w Polsce – i stać się jedną z najbardziej dyskutowanych reform prorodzinnych ostatnich lat.
Ile wyniesie świadczenie?
Projekt przewiduje, że wysokość wypłaty będzie zależeć od liczby urodzonych dzieci. Kwoty mają być powiązane z płacą minimalną i kształtować się następująco:
- 2333 zł – jedno dziecko (50 proc. płacy minimalnej),
- 4666 zł – dwoje dzieci (100 proc. płacy minimalnej),
- 6999 zł – troje dzieci (150 proc. płacy minimalnej),
- 9332 zł – czworo dzieci (200 proc. płacy minimalnej).
Co ważne, w projekcie nie przewidziano górnego limitu. Oznacza to, że wraz z narodzinami kolejnych dzieci świadczenie mogłoby wzrastać jeszcze bardziej.
Kto skorzysta z nowego świadczenia?
Autorzy projektu zakładają, że pieniądze trafią do matek, które rodzą dzieci i rezygnują z pracy zawodowej. Celem jest zapewnienie im stabilnego utrzymania oraz zbudowanie podstawy przyszłej emerytury. To forma wynagrodzenia za lata pracy w domu i wychowanie dzieci – obowiązki, które często pozostają niedocenione i nieprzeliczane na realne dochody.
Skąd ten pomysł?
Projekt jest efektem inicjatywy społecznej, która zyskała poparcie wielu środowisk. Jej twórcy wskazują na dramatyczne historie kobiet, które poświęciły życie wychowywaniu dzieci, a dziś nie mają prawa do żadnej emerytury. – Żona mojego kolegi wychowała czworo dzieci, ale ma dziś emeryturę w wysokości 0 zł. On sam ma 3300 zł, co nie wystarcza na życie. Takie świadczenie byłoby sprawiedliwym wynagrodzeniem za lata pracy przy dzieciach – argumentuje autor projektu.
Obecne wsparcie dla rodzin
Dziś polskie rodziny mogą korzystać z kilku świadczeń, m.in. 800 plus, czyli wypłaty na każde dziecko, czy becikowego – jednorazowej zapomogi w wysokości 1000 zł. Nowa propozycja miałaby działać niezależnie od nich i stanowić dodatkową formę pomocy finansowej.
Co dalej?
Na razie to jedynie projekt, który będzie analizowany w Kancelarii Prezydenta. Jeśli zyska poparcie, może trafić do parlamentu jako propozycja ustawowa. Jeżeli wejdzie w życie, będzie to zupełnie nowa forma wsparcia dla matek i jedna z najwyższych regularnych wypłat socjalnych w historii Polski.
