Nowe święto w Polsce! 12 kwietnia zmieni kalendarz wszystkich Polaków
Polski Sejm zajmie się projektem ustawy, który ustanawia 12 kwietnia Dniem Inwalidy Wojennego. Nowe święto państwowe ma upamiętnić weteranów i osoby, które w wyniku działań wojennych straciły zdrowie. Choć data zyska rangę państwową, nie będzie dniem wolnym od pracy
Nowe święto państwowe w Polsce. 12 kwietnia ustanowiony Dniem Inwalidy Wojennego
Do Sejmu trafił projekt ustawy, który wprowadza nowe święto państwowe – 12 kwietnia ma zostać Dniem Inwalidy Wojennego. Inicjatywa, zgłoszona przez posła Adama Lubońskiego z Polski 2050, powstała po rozmowach z władzami Związku Inwalidów Wojennych RP.
Data nie jest przypadkowa. To właśnie 12 kwietnia 1919 roku rozpoczął się I Zjazd Zjednoczeniowy Związku Inwalidów Wojennych RP – organizacji, która od ponad wieku zrzesza i wspiera weteranów wojennych, żołnierzy, partyzantów i ich rodziny. Ustalenie tego dnia jako święta ma wymiar historyczny i symboliczny.
Jak podkreślają autorzy projektu, będzie to forma uhonorowania osób, które w wyniku wojny i służby wojskowej doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu, a jednocześnie sygnał dla społeczeństwa, że ich poświęcenie zasługuje na szczególną pamięć i szacunek.
Czy 12 kwietnia będzie wolny od pracy?
Nowe święto nie będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, że 12 kwietnia – mimo rangi państwowej – nie będzie się wiązać z dodatkowymi przywilejami dla pracowników. Urzędy, szkoły i sklepy będą funkcjonować normalnie.
Symbolika i znaczenie
W uzasadnieniu projektu podkreślono, że ustanowienie Dnia Inwalidy Wojennego pozwoli szerzej propagować zasługi weteranów i zwróci uwagę na ich potrzeby. To także element budowania pamięci historycznej i pokazanie, że inwalidztwo wojenne nie wyklucza z życia społecznego i zawodowego, ale świadczy o niezwykłej sile i patriotyzmie.
Kalendarz dni wolnych od pracy w 2025 roku
Choć 12 kwietnia nie trafi na listę dni wolnych, Polacy i tak w przyszłym roku będą mieli sporo okazji do odpoczynku. Do ustawowych dni wolnych należą m.in. 1 stycznia, 6 stycznia, święta wielkanocne (20–21 kwietnia), 1 i 3 maja, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada oraz 25–26 grudnia. Nowością w 2025 roku będzie także Wigilia – 24 grudnia – jako dzień ustawowo wolny od pracy.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.