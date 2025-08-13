Nowość w InPost. Przy paczkomatach stanie sprzęt, który może uratować Ci życie!
Paczkomaty InPost zyskają zupełnie nową funkcję, która może uratować ludzkie życie. Rafał Brzoska zapowiedział ogólnopolską akcję instalacji nowoczesnych urządzeń medycznych, dzięki którym pomoc w nagłych przypadkach będzie dostępna przez całą dobę – w miejscach, do których każdy ma blisko.
Paczkomaty z misją ratowania życia. Nowa inicjatywa Rafała Brzoski
Paczkomaty InPost, znane z wygodnego odbioru przesyłek, zyskają zupełnie nową rolę – będą ratować ludzkie życie. Rafał Brzoska, twórca i prezes InPostu, ogłosił start ogólnopolskiej akcji instalacji defibrylatorów AED na maszynach w całej Polsce. Projekt, realizowany we współpracy z Centrum Ratownictwa, ma objąć w pierwszym etapie 100 lokalizacji, a celem jest zwiększenie dostępności sprzętu, który w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia może uratować nawet 70 proc. poszkodowanych.
Pomysł z misją społeczną
Jak podkreśla Brzoska, inspiracją do działania była prosta zasada – czas decyduje o życiu. W Polsce każdego roku dochodzi do ponad 40 tys. przypadków nagłego zatrzymania krążenia. Defibrylator użyty w ciągu kilku minut znacząco zwiększa szanse na przeżycie, jednak w wielu miejscach dostęp do takich urządzeń jest minimalny lub żaden. Dlatego pierwsze urządzenia pojawią się w tzw. „białych plamach” – lokalizacjach, gdzie brakuje tego rodzaju sprzętu.
Jak to działa?
Nowa usługa w aplikacji InPost Mobile pozwala każdemu użytkownikowi włączyć się w projekt. Wystarczy przekazać zebrane punkty InCoin na instalację AED – każde „wypełnione serce” to jeden nowy defibrylator dostępny przy paczkomacie 24 godziny na dobę. Jeden Helpbox 365 powstaje dzięki 5 milionom InCoinów, co oznacza, że jego zakup może sfinansować wspólnie nawet kilkaset tysięcy osób.
Pierwsze efekty już widać
Dwa pierwsze defibrylatory stanęły już w Warszawie i Krakowie. Urządzenia wybrane przez InPost są w pełni intuicyjne – same analizują rytm serca i prowadzą głosowo przez kolejne etapy pomocy. Dzięki temu nawet osoba bez przeszkolenia medycznego może skutecznie uratować życie.
Akcja, która łączy logistykę i ratownictwo
To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, która wykorzystuje popularną infrastrukturę paczkomatów do działań ratujących życie. Brzoska podkreśla, że InPost chce łączyć nowoczesne technologie z realną pomocą społeczną, a każdy użytkownik aplikacji może mieć w tym swój udział.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.