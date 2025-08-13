Nowość w InPost. Przy paczkomatach stanie sprzęt, który może uratować Ci życie!

13 sierpnia 2025 15:47 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Paczkomaty InPost zyskają zupełnie nową funkcję, która może uratować ludzkie życie. Rafał Brzoska zapowiedział ogólnopolską akcję instalacji nowoczesnych urządzeń medycznych, dzięki którym pomoc w nagłych przypadkach będzie dostępna przez całą dobę – w miejscach, do których każdy ma blisko.

Fot. Warszawa w Pigułce

Paczkomaty z misją ratowania życia. Nowa inicjatywa Rafała Brzoski

Paczkomaty InPost, znane z wygodnego odbioru przesyłek, zyskają zupełnie nową rolę – będą ratować ludzkie życie. Rafał Brzoska, twórca i prezes InPostu, ogłosił start ogólnopolskiej akcji instalacji defibrylatorów AED na maszynach w całej Polsce. Projekt, realizowany we współpracy z Centrum Ratownictwa, ma objąć w pierwszym etapie 100 lokalizacji, a celem jest zwiększenie dostępności sprzętu, który w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia może uratować nawet 70 proc. poszkodowanych.

Pomysł z misją społeczną

Jak podkreśla Brzoska, inspiracją do działania była prosta zasada – czas decyduje o życiu. W Polsce każdego roku dochodzi do ponad 40 tys. przypadków nagłego zatrzymania krążenia. Defibrylator użyty w ciągu kilku minut znacząco zwiększa szanse na przeżycie, jednak w wielu miejscach dostęp do takich urządzeń jest minimalny lub żaden. Dlatego pierwsze urządzenia pojawią się w tzw. „białych plamach” – lokalizacjach, gdzie brakuje tego rodzaju sprzętu.

Jak to działa?

Nowa usługa w aplikacji InPost Mobile pozwala każdemu użytkownikowi włączyć się w projekt. Wystarczy przekazać zebrane punkty InCoin na instalację AED – każde „wypełnione serce” to jeden nowy defibrylator dostępny przy paczkomacie 24 godziny na dobę. Jeden Helpbox 365 powstaje dzięki 5 milionom InCoinów, co oznacza, że jego zakup może sfinansować wspólnie nawet kilkaset tysięcy osób.

Pierwsze efekty już widać

Dwa pierwsze defibrylatory stanęły już w Warszawie i Krakowie. Urządzenia wybrane przez InPost są w pełni intuicyjne – same analizują rytm serca i prowadzą głosowo przez kolejne etapy pomocy. Dzięki temu nawet osoba bez przeszkolenia medycznego może skutecznie uratować życie.

Akcja, która łączy logistykę i ratownictwo

To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, która wykorzystuje popularną infrastrukturę paczkomatów do działań ratujących życie. Brzoska podkreśla, że InPost chce łączyć nowoczesne technologie z realną pomocą społeczną, a każdy użytkownik aplikacji może mieć w tym swój udział.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl