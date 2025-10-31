Nowy cios dla graczy! Fiskus zabierze połowę więcej niż dotąd.
Nowy podatek uderza w graczy i zwycięzców konkursów zobacz, ile zapłacisz. Od 1 stycznia 2026 roku stawka podatku dochodowego od wygranych w grach, konkursach i zakładach wzrasta z 10 % do 15 %.
Nowa regulacja oznacza, że osoby, które wygrały nagrodę pieniężną lub rzeczową również w ramach promocji sprzedażowej zapłacą znacznie więcej.
Co się zmienia
Dotychczasowa preferencyjna stawka 10 % obejmowała wygrane w konkursach, grach losowych i zakładach wzajemnych. Po zmianach objęte one będą stawką 15 %. W praktyce każdy, kto wygrał np. w konkursie online, ryzykuje mniejszą wartość netto nagrody część przekazana fiskusowi będzie większa.
Dlaczego wprowadzono zmianę
Zmiana ma na celu zwiększenie dochodów budżetu państwa oraz dostosowanie systemu podatkowego do rzeczywistości rynkowej. Ustawodawca uznał, że dotychczasowe warunki były zbyt ulgowe względem wartości nagród i potencjalnych korzyści uczestników.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli planujesz udział w konkursie, grze lub promocji warto przeanalizować warunki nagrody. Wygraną brutto pomniejszy nowy podatek, co może zmieniać opłacalność udziału. Osoby, które już wygrały, powinny sprawdzić, czy zmiana dotyczy ich przypadku i czy będą musiały dopłacić różnicę.
Przykład z życia
Wygrywasz kwotę 10 000 zł. Przy stawce 10 % zostawało Ci 9 000 zł. Przy stawce 15 % zostanie 8 500 zł. Różnica to 500 zł co przy większych wygranych staje się coraz bardziej istotna.
Na co zwrócić uwagę
Zanim podejmiesz decyzję o udziale w konkursie lub grze: sprawdź, kto jest organizatorem, jakie warunki udziału i nagrody obowiązują oraz czy w regulaminie uwzględniono zmienione zasady podatkowe. Upewnij się, że jesteś świadomy, ile faktycznie otrzymasz „na rękę”. Zmiana podatku to nie tylko kwestia formalna to realny wpływ na Twój budżet.
Źródła: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.