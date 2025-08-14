Nowy dodatek dla seniorów! Nawet 1200 zł rocznie od państwa
Seniorzy z najniższymi dochodami mają otrzymać nowe wsparcie finansowe, które ma pomóc im w opłaceniu rosnących rachunków za prąd i ogrzewanie. Program ma ruszyć w 2027 roku i obejmie kobiety od 60. oraz mężczyzn od 65. roku życia.
Rząd zapowiada nowy program wsparcia dla seniorów, który ma pomóc w pokryciu rosnących kosztów energii elektrycznej i ogrzewania. Od 2027 roku osoby starsze z najniższymi dochodami będą mogły otrzymać tzw. bon energetyczny – roczne świadczenie w wysokości 1200 zł, wypłacane w czterech kwartalnych ratach.
Bon energetyczny skierowany jest do kobiet, które ukończyły 60 lat, oraz mężczyzn od 65. roku życia. Warunkiem jego uzyskania będzie nieprzekroczenie miesięcznego dochodu w wysokości 2525 zł brutto na osobę w gospodarstwie domowym. Dodatkowo wnioskodawca musi mieszkać w budynku ogrzewanym paliwami kopalnymi, takimi jak węgiel czy olej opałowy.
Obsługą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To do ZUS seniorzy będą składać wnioski, a instytucja ta odpowiadać będzie za weryfikację danych i zlecanie wypłat. Program jest odpowiedzią na unijny system ETS2, który wprowadzi dodatkowe opłaty za emisję CO₂ w gospodarstwach domowych. Ma on zapewnić bezpieczeństwo finansowe i energetyczne osobom najbardziej narażonym na skutki rosnących cen energii.
Pierwsze wypłaty mają ruszyć w 2027 roku. Do tego czasu obowiązują inne formy ochrony odbiorców energii, m.in. zamrożenie cen prądu na poziomie 500 zł za MWh do końca 2025 roku.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.