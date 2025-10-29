Nowy dodatek energetyczny! ZUS dopłaci do prądu nawet 312 zł miesięcznie.
Dodatek energetyczny, ZUS dopłaci do prądu nawet 312 zł miesięcznie. Roku rząd uruchamia nową formę wsparcia dla gospodarstw domowych, które mają problemy z rosnącymi kosztami energii.
ZUS będzie wypłacać tzw. dodatek energetyczny comiesięczną dopłatę do rachunków za prąd. Maksymalna kwota wsparcia wyniesie 312 zł, a liczba uprawnionych Polaków może sięgnąć kilku milionów.
Kto może otrzymać dodatek energetyczny
Dodatek energetyczny będzie przysługiwał osobom o niższych dochodach oraz tym, które korzystają z ogrzewania elektrycznego. Wsparcie obejmie zarówno emerytów, jak i rodziny z dziećmi, a także samotnych seniorów mieszkających w domach jednorodzinnych. Kryterium dochodowe ma wynosić około 2100 zł netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł w rodzinach wieloosobowych.
Wysokość dopłaty zależy od zużycia energii. Dla najmniejszych gospodarstw domowych przewidziano kwotę około 150 zł miesięcznie, a dla tych, które zużywają więcej prądu nawet do 312 zł. Środki mają trafiać bezpośrednio na konto odbiorcy lub być przekazywane operatorowi energetycznemu w formie obniżki rachunku.
Jak złożyć wniosek o dopłatę
Wnioski o dodatek energetyczny będzie można składać przez internet za pośrednictwem platformy PUE ZUS lub w urzędach gmin. Nabór ma rozpocząć się w pierwszym kwartale 2025 roku. Potrzebne będą dokumenty potwierdzające dochód oraz rachunek za energię elektryczną.
Warto pamiętać, że program nie będzie przyznawany automatycznie. Wnioskodawca musi samodzielnie zgłosić się po świadczenie i spełnić warunki określone w ustawie. Osoby, które złożą wniosek po terminie, otrzymają wsparcie dopiero od następnego miesiąca.
Co to oznacza dla Ciebie
Dodatek energetyczny ma odciążyć gospodarstwa domowe w okresie wysokich cen energii i rosnących kosztów życia. To realne wsparcie, szczególnie dla osób starszych i samotnych, które największą część dochodów przeznaczają na rachunki. Dla wielu rodzin może to być kluczowa pomoc, pozwalająca uniknąć zadłużenia lub rezygnacji z innych wydatków.
Rząd zapowiada, że jeśli sytuacja na rynku energii nie ustabilizuje się, program może zostać przedłużony na kolejne miesiące. Dla Polaków oznacza to jedno warto sprawdzić, czy spełnia się warunki i złożyć wniosek jak najszybciej, zanim limit środków zostanie wyczerpany.
