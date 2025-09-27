Nowy faworyt Polaków? Ranking zaufania przynosi sensację!
Polityczna scena wstrząśnięta niespodzianką – najnowszy ranking zaufania przyniósł zmianę na szczycie. Nowy lider wyprzedził Radosława Sikorskiego i Krzysztofa Bosaka, a jego rosnące poparcie może całkowicie przetasować układ sił w kraju.
Nowy lider rankingu zaufania. Karol Nawrocki wyprzedził Sikorskiego i Bosaka
Wrześniowy ranking zaufania przygotowany przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) przyniósł niespodziewany rezultat. Na pierwszym miejscu znalazł się prezydent Karol Nawrocki, któremu ufa 48,8 proc. Polaków. To wzrost aż o 7,5 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego badania.
Wzrost poparcia dla Nawrockiego i Sikorskiego
Na brak zaufania do prezydenta wskazało 40,6 proc. ankietowanych, a neutralny stosunek zadeklarowało 10,6 proc. badanych. Tak wysoki wynik pozwolił Nawrockiemu wyprzedzić dotychczasowego lidera rankingu, wicepremiera i szefa MSZ Radosława Sikorskiego.
Sikorski uplasował się na drugim miejscu z wynikiem 47,8 proc. zaufania. To również znaczący wzrost – o 6 punktów procentowych w porównaniu do sondażu z sierpnia. Nie ufa mu 41,4 proc. respondentów, a obojętność wobec jego osoby deklaruje 10,1 proc. ankietowanych.
Bosak na podium, Tusk tuż za nim
Podium zamknął wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, którego wskazało 39,1 proc. respondentów. Brak zaufania wobec polityka Konfederacji wyraziło 42,6 proc. badanych, a neutralność – 14 proc. To powrót Bosaka do pierwszej trójki po przerwie w sierpniowym zestawieniu.
Czwarte miejsce w rankingu przypadło premierowi Donaldowi Tuskowi, którego obdarzyło zaufaniem 39 proc. Polaków. To wzrost o 2,6 punktu procentowego względem poprzedniego sondażu. Jednocześnie aż 54,7 proc. ankietowanych nie ufa premierowi, a neutralny stosunek deklaruje 6,3 proc. badanych.
Trzaskowski, Mentzen i Kosiniak-Kamysz w pierwszej dziesiątce
Na dalszych pozycjach znaleźli się m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (37 proc. zaufania), lider Konfederacji Sławomir Mentzen (34,5 proc.), wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (34,4 proc.) oraz były premier Mateusz Morawiecki (33,9 proc.).
Były prezydent Andrzej Duda uplasował się na dziesiątym miejscu z wynikiem 31 proc. zaufania. Jednocześnie aż 51,8 proc. badanych zadeklarowało brak zaufania wobec niego.
Sondaż został zrealizowany przez IBRiS na ogólnopolskiej próbie 1100 osób w dniach 19–20 września 2025 roku. Badanie przeprowadzono metodą telefoniczną (CATI), wykorzystując standaryzowane kwestionariusze.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.