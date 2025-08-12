Nowy groźny atak na Polaków. Pilne ostrzeżenie rządowej agencji
CSIRT KNF wydało pilne ostrzeżenie dotyczące nowego sposobu działania cyberprzestępców. Oszuści podszywają się pod znany serwis eBilet, tworząc fałszywe strony internetowe, które łudząco przypominają oryginalny portal sprzedaży biletów. Na takich stronach oferowane są rzekome bilety na popularne koncerty – w tym na występy światowych gwiazd, takich jak Metallica. W rzeczywistości jednak celem przestępców jest wyłudzenie danych oraz środków finansowych od niczego niepodejrzewających użytkowników.
Jak działa oszustwo?
Cyberprzestępcy rejestrują domeny łudząco podobne do oryginalnego adresu, np. ebilet-pl.shop, licząc na to, że ofiara nie zauważy drobnej różnicy w zapisie. Strona wygląda niemal identycznie jak prawdziwy eBilet – ma te same kolory, układ i elementy graficzne. Po wybraniu wydarzenia i rzekomym zakupie biletu użytkownik jest kierowany do formularza płatności, który umożliwia oszustom przejęcie pieniędzy, a w niektórych przypadkach także danych kart płatniczych.
Jak się chronić?
Eksperci CSIRT KNF apelują, aby zawsze dokładnie sprawdzać adres strony internetowej przed dokonaniem jakiejkolwiek płatności. Najbezpieczniej jest wpisywać adres ręcznie lub korzystać z zapisanych wcześniej zakładek w przeglądarce. Należy unikać wchodzenia na strony z linków z wiadomości e-mail, SMS-ów czy reklam w mediach społecznościowych, jeśli nie mamy stuprocentowej pewności co do ich źródła.
Co zrobić, jeśli padłeś ofiarą?
Jeśli ktoś podejrzewa, że mógł skorzystać z fałszywej strony eBilet, powinien niezwłocznie skontaktować się ze swoim bankiem i zastrzec kartę płatniczą. Warto również zgłosić sprawę na policję oraz do zespołu CSIRT KNF. Szybka reakcja może pomóc ograniczyć straty i zwiększyć szanse na odzyskanie środków.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.