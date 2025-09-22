Nowy obowiązek dla właścicieli domów od 2026 roku. Bez tego budowa będzie niemożliwa
Już za kilkanaście miesięcy właściciele nieruchomości będą musieli przygotować się na nowy obowiązek. Zmiana wejdzie w życie w 2026 roku i dotyczy wszystkich, którzy planują budowę lub poważniejszy remont. To rewolucja, która zmieni sposób projektowania domów i mieszkań w Polsce.
Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości od 2026 roku. Światłowód stanie się koniecznością
Właściciele i deweloperzy muszą szykować się na duże zmiany. Od lutego 2026 roku w życie wchodzi unijne rozporządzenie, które wprowadza nowy obowiązek przy budowie i modernizacji budynków. Każdy nowy obiekt będzie musiał być wyposażony w infrastrukturę gotową do obsługi sieci gigabitowych – w praktyce oznacza to przygotowanie instalacji światłowodowej.
Cyfryzacja na równi z wodą i prądem
Dotąd obowiązki właścicieli nieruchomości koncentrowały się głównie na bezpieczeństwie technicznym i estetyce budynków. Regularne przeglądy instalacji gazowych, przewodów kominowych, czy pięcioletnie kontrole konstrukcji to wymóg, którego zaniedbanie grozi wysokimi karami. Do tego dochodzi konieczność prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego, opłacania podatku od nieruchomości czy posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej.
Od 2026 roku katalog obowiązków zostanie rozszerzony. Cyfrowa łączność stanie się obowiązkowym elementem infrastruktury, tak samo jak prąd, woda czy kanalizacja.
Akt o infrastrukturze gigabitowej
Zmiany wynikają z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1309, znanego jako Akt o infrastrukturze gigabitowej. Dokument zacznie obowiązywać bezpośrednio w Polsce 12 lutego 2026 roku. Nakłada on na inwestorów obowiązek wyposażania nowych i gruntownie modernizowanych budynków w instalacje gotowe do obsługi sieci gigabitowych.
W praktyce oznacza to konieczność przygotowania kanałów, mikrorurek i tras kablowych od punktu wejścia do budynku aż do poszczególnych lokali. Każdy obiekt będzie musiał posiadać także centralny punkt dostępu.
Obowiązek obejmie inwestycje, dla których wniosek o pozwolenie na budowę zostanie złożony po 12 lutego 2026 roku. Przewidziano jednak wyjątki – m.in. dla budynków zabytkowych, obiektów wojskowych czy sytuacji, w których koszt instalacji byłby nieproporcjonalnie wysoki.
Dlaczego to ważne?
Światłowód to dziś nie tylko luksus, ale podstawowy element komfortu życia. Już ponad 4,5 mln Polaków korzysta z tej technologii, a zasięg sieci przekroczył 80 proc. gospodarstw domowych. Pandemia przyspieszyła zapotrzebowanie na szybki Internet – praca i nauka zdalna, telemedycyna, streaming w jakości 4K czy 8K i rozwój inteligentnych domów wymagają stabilnych łączy.
Eksperci wskazują, że nieruchomość bez dostępu do światłowodu będzie traciła na wartości i atrakcyjności rynkowej.
Odbiór budynku i dodatkowe obowiązki
Nowe przepisy przewidują, że przy odbiorze budynku trzeba będzie przedstawić oświadczenie dotyczące zainstalowanych systemów telekomunikacyjnych. Ma to ułatwić kontrolę zgodności inwestycji z prawem i ograniczyć problemy techniczne w przyszłości.
Deweloperzy i właściciele mogą liczyć także na uproszczone procedury administracyjne, możliwość składania dokumentów online i lepszą koordynację z samorządami oraz operatorami.
Rewolucja w budownictwie
Nowe przepisy to krok w stronę cyfrowej transformacji Polski. Od 2026 roku każde nowe mieszkanie czy dom będą musiały być gotowe na instalację światłowodu. To oznacza, że cyfrowa infrastruktura stanie się czwartym obowiązkowym medium – obok wody, prądu i kanalizacji.
