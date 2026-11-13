Nowy obowiązek dla właścicieli mieszkań i domów. Jedni już muszą je mieć, pozostali mają czas do 2030 roku
Właścicieli mieszkań i domów w całej Polsce obejmują nowe wymagania przeciwpożarowe. Przepisy wprowadzają obowiązek instalowania czujek dymu, a w określonych pomieszczeniach również czujek tlenku węgla. Część terminów już minęła, dlatego niektórzy właściciele powinni mieć urządzenia zamontowane od kilku miesięcy. Pozostali mają czas do 1 stycznia 2030 roku. Wszystko zależy od rodzaju nieruchomości, daty rozpoczęcia jej użytkowania i tego, czy lokal jest przeznaczony do zwykłego zamieszkania, czy do świadczenia usług noclegowych.
Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 listopada 2024 roku, opublikowanego w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1716. Nowe regulacje nie wymagają od wszystkich właścicieli natychmiastowego zakupu identycznego zestawu urządzeń. Wymagania różnią się w zależności od tego, czy chodzi o mieszkanie w bloku, dom jednorodzinny, apartament wynajmowany turystom czy pomieszczenie użytkowe, w którym odbywa się spalanie paliw. Szczególnie ważny termin minął 30 czerwca 2026 roku, kiedy kolejna grupa obiektów musiała zostać wyposażona w wymagane urządzenia.
Od 30 czerwca czujki są obowiązkowe w lokalach na wynajem krótkoterminowy
Termin 30 czerwca 2026 roku dotyczył przede wszystkim istniejących wcześniej pomieszczeń i jednostek mieszkalnych wykorzystywanych do świadczenia usług hotelarskich. Chodzi między innymi o apartamenty udostępniane turystom, pokoje gościnne, pensjonaty, obiekty agroturystyczne oraz lokale oferujące krótkotrwałe noclegi. Właściciele i zarządcy takich miejsc nie mogą już traktować montażu czujek jako zadania do wykonania w przyszłości, ponieważ właściwy termin wejścia w życie obowiązku już upłynął.
W przypadku pomieszczeń przeznaczonych do spania wymagane są autonomiczne czujki dymu, chyba że zastosowano odpowiednie rozwiązanie przewidziane przez przepisy. Jeżeli w obiekcie znajdują się pomieszczenia, w których odbywa się spalanie paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, może być konieczne również zamontowanie czujki tlenku węgla. Nie oznacza to jednak, że w każdym apartamencie bez wyjątku trzeba zamontować oba rodzaje urządzeń. O zakresie obowiązku decyduje faktyczne wyposażenie pomieszczenia i warunki wskazane w przepisach.
Regulacja ma szczególne znaczenie dla obiektów udostępnianych turystom. Goście często nie znają układu budynku, dróg ewakuacyjnych ani sposobu działania instalacji grzewczej. W sytuacji zagrożenia pożarem albo zatrucia czadem wczesny alarm może dać im czas na opuszczenie pomieszczenia. Właśnie dlatego ustawodawca zdecydował się wprowadzić obowiązek w branży noclegowej wcześniej niż w zwykłych, istniejących mieszkaniach.
W zwykłych mieszkaniach i domach termin przypada na 1 stycznia 2030 roku
Dla większości właścicieli starszych mieszkań i domów najważniejsza jest data 1 stycznia 2030 roku. Dotyczy ona lokali mieszkalnych użytkowanych już w dniu wejścia w życie nowych regulacji. Do tego czasu istniejące mieszkania powinny zostać wyposażone w wymagane autonomiczne czujki dymu, a odpowiednie pomieszczenia z urządzeniami spalającymi paliwo również w czujki tlenku węgla. Obowiązek nie oznacza więc, że już od listopada 2026 roku każdy właściciel starszego mieszkania popełnia wykroczenie, jeśli nie ma jeszcze czujnika.
Inaczej jest w przypadku nowych obiektów. W budynkach oddawanych do użytkowania po wejściu w życie rozporządzenia wymagania dotyczące czujek obowiązują już od rozpoczęcia ich użytkowania. Osoby odbierające nowe mieszkanie od dewelopera albo kończące budowę domu powinny zatem upewnić się, że nieruchomość spełnia odpowiednie przepisy przeciwpożarowe. Warto przy tym sprawdzić dokumentację budynku oraz rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń, ponieważ sam zapis w dokumentach nie zastępuje sprawnego czujnika.
Państwowa Straż Pożarna podkreśla, że odległy termin nie powinien być powodem do odkładania podstawowych zabezpieczeń. Pożary i zatrucia tlenkiem węgla zdarzają się niezależnie od kalendarza wprowadzania przepisów. Czujka może ostrzec domowników już dziś, nawet jeśli formalny obowiązek dotyczący ich mieszkania zacznie obowiązywać dopiero za kilka lat.
Czujka dymu i czujka czadu to 2 różne urządzenia. Nie każdy musi kupić oba
Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest traktowanie czujnika dymu i czujnika tlenku węgla jako identycznych urządzeń. Czujka dymu służy do wykrywania produktów spalania, które mogą pojawić się już we wczesnej fazie pożaru. Jej zadaniem jest uruchomienie alarmu, zanim ogień i dym rozprzestrzenią się na większą część mieszkania. Jest szczególnie ważna nocą, kiedy domownicy śpią i mogą nie zauważyć pierwszych oznak zagrożenia.
Czujka tlenku węgla wykrywa natomiast niebezpieczne stężenie czadu. To gaz bezbarwny i bezwonny, którego obecności człowiek nie jest w stanie rozpoznać za pomocą zmysłów. Może powstawać przy nieprawidłowym spalaniu paliw w urządzeniach grzewczych i innych instalacjach. Przepisy przewidują obowiązek stosowania czujek CO w określonych pomieszczeniach, w których odbywa się spalanie paliwa stałego, ciekłego albo gazowego. Istnieją również przewidziane prawem wyjątki, które należy uwzględnić przy ocenie konkretnej instalacji.
W praktyce mieszkanie wyposażone wyłącznie w ogrzewanie elektryczne może wymagać czujki dymu, ale niekoniecznie autonomicznej czujki tlenku węgla. Z kolei lokal z urządzeniem gazowym, kominkiem albo innym źródłem spalania może podlegać dodatkowym wymaganiom. Dlatego przed zakupem warto ustalić, jakie urządzenia znajdują się w pomieszczeniach i jakie zabezpieczenia są dla nich wymagane. Samo stwierdzenie, że w budynku jest instalacja gazowa, nie zastępuje sprawdzenia szczegółowych przepisów.
W Warszawie obowiązek dotyczy również apartamentów wynajmowanych turystom
Nowe wymagania mają szczególne znaczenie w Warszawie, gdzie oprócz zwykłych mieszkań funkcjonują lokale wykorzystywane do wynajmu krótkoterminowego. Dotyczy to zarówno mieszkań w centrum, jak i apartamentów oferowanych gościom w innych dzielnicach. Właściciel, który udostępnia lokal w ramach usług hotelarskich, powinien sprawdzić, czy jego nieruchomość została objęta obowiązkiem obowiązującym od 30 czerwca 2026 roku.
Nie ma przy tym znaczenia wyłącznie nazwa platformy, na której publikowane jest ogłoszenie. O zakwalifikowaniu działalności decyduje rzeczywisty sposób udostępniania lokalu. Właściciel mieszkania wynajmowanego turystom na krótkie pobyty może podlegać innym terminom niż osoba udostępniająca lokal na zwykłych zasadach najmu mieszkaniowego. Dlatego nie można zakładać, że każde wynajmowane mieszkanie ma automatycznie taki sam obowiązek jak hotel czy pensjonat.
Dla właścicieli mieszkań w Śródmieściu, na Woli, Mokotowie, Pradze-Południe czy w Wawrze szczególnie istotne będzie rozróżnienie charakteru najmu. Jeśli lokal jest przeznaczony na stałe zamieszkanie i został oddany do użytkowania przed wejściem w życie nowych przepisów, zasadniczy termin dotyczący istniejącego zasobu mieszkaniowego przypada na 2030 rok. Jeśli jednak obiekt jest wykorzystywany do świadczenia usług hotelarskich, wcześniejszy termin mógł już objąć jego właściciela.
Czujnik musi spełniać odpowiednią normę. Nie wystarczy dowolny alarm z internetu
Przy zakupie urządzenia trzeba zwrócić uwagę na jego przeznaczenie i zgodność z właściwymi wymaganiami technicznymi. Dla autonomicznych czujek dymu istotna jest norma PN-EN 14604, natomiast w przypadku czujek tlenku węgla stosuje się wymagania normy PN-EN 50291-1. Informacje o zgodności powinny znajdować się w dokumentacji produktu. Ważna jest również czytelna instrukcja w języku polskim oraz możliwość regularnego sprawdzania działania urządzenia.
Nie należy wybierać czujnika wyłącznie na podstawie najniższej ceny albo atrakcyjnego wyglądu. Urządzenie ma działać w warunkach rzeczywistego zagrożenia, dlatego znaczenie mają jego parametry, prawidłowe zasilanie, sposób sygnalizacji alarmu i zalecany czas eksploatacji. Część czujek wykorzystuje wymienne baterie, inne mają zasilanie przewidziane na cały okres użytkowania. Nie wszystkie wymagają zatem corocznej wymiany baterii, ale wszystkie powinny być kontrolowane zgodnie z instrukcją producenta.
Podobnie jest z rozmieszczeniem urządzeń. Czujkę dymu montuje się zgodnie z instrukcją, zwykle na suficie w miejscu umożliwiającym skuteczne wykrycie dymu. W przypadku tlenku węgla znaczenie mają rodzaj pomieszczenia, lokalizacja potencjalnego źródła gazu i zalecenia producenta. Nie istnieje jedna uniwersalna wysokość montażu, którą można bezpiecznie zastosować do każdego czujnika CO w każdym pomieszczeniu. Nieprawidłowe umieszczenie urządzenia może ograniczyć jego skuteczność.
Kto ponosi koszt montażu i czy trzeba zatrudnić fachowca?
Przepisy nakładają obowiązek wyposażenia określonych lokali i pomieszczeń w wymagane urządzenia, ale nie ustanawiają jednej ogólnopolskiej dopłaty na zakup czujek dla każdego właściciela. W praktyce koszty zapewnienia wymaganego wyposażenia co do zasady obciążają podmiot odpowiedzialny za spełnienie wymagań przeciwpożarowych w danym obiekcie. W budynkach wielorodzinnych sytuacja może zależeć również od podziału odpowiedzialności pomiędzy właścicielem lokalu a zarządcą budynku.
Nie zawsze trzeba zamawiać kosztowną usługę instalacyjną. Wiele autonomicznych czujek jest przystosowanych do prostego montażu zgodnie z instrukcją producenta. Ważniejsze od samego sposobu zamocowania jest wybranie właściwego miejsca, prawidłowe uruchomienie urządzenia oraz regularne testowanie jego działania. Jeśli właściciel ma wątpliwości dotyczące wymagań technicznych albo rozmieszczenia czujek w nietypowym pomieszczeniu, powinien skorzystać z pomocy osoby posiadającej odpowiednią wiedzę.
Koszt zakupu będzie zależeć od liczby potrzebnych urządzeń, ich funkcji, producenta i sposobu zasilania. Nie można więc uczciwie wskazać jednej obowiązkowej kwoty dla każdego mieszkania. Innego zestawu może wymagać mała kawalerka, a innego wielopiętrowy dom z kilkoma pomieszczeniami mieszkalnymi i urządzeniami grzewczymi. Przed zakupem najlepiej ustalić rzeczywiste wymagania, zamiast zamawiać kilka przypadkowych czujników bez planu ich rozmieszczenia.
Brak czujek może oznaczać naruszenie przepisów, ale nie ma jednej automatycznej kary dla wszystkich
W obiektach, które zostały już objęte obowiązkiem, brak wymaganych urządzeń może stanowić naruszenie przepisów ochrony przeciwpożarowej. Podczas kontroli właściwe służby mogą stwierdzić nieprawidłowości i podjąć działania przewidziane prawem. Nie należy jednak twierdzić, że każdy właściciel automatycznie otrzyma mandat w identycznej wysokości albo że samo przekroczenie terminu zawsze oznacza natychmiastowe zamknięcie lokalu.
Konsekwencje zależą od rodzaju obiektu, zakresu naruszenia i okoliczności konkretnej sprawy. W przypadku działalności noclegowej nieprawidłowości przeciwpożarowe mogą mieć szczególne znaczenie, ponieważ właściciel odpowiada za warunki bezpieczeństwa osób korzystających z usług. Należy także odróżnić odpowiedzialność wynikającą z przepisów publicznoprawnych od kwestii ubezpieczenia. Brak czujnika nie oznacza automatycznej odmowy wypłaty każdego odszkodowania. Ewentualne skutki ubezpieczeniowe zależą od warunków umowy, przepisów i związku pomiędzy naruszeniem obowiązków a powstałą szkodą.
Najważniejszy powód zmian to bezpieczeństwo podczas snu
Państwowa Straż Pożarna od lat przypomina, że pożary mieszkań i zatrucia tlenkiem węgla należą do zagrożeń, w których czas reakcji ma ogromne znaczenie. Szczególnie niebezpieczne są zdarzenia rozwijające się nocą. Śpiący człowiek może nie zauważyć pojawiającego się dymu, a tlenek węgla pozostaje niewyczuwalny. Alarm dźwiękowy uruchomiony odpowiednio wcześnie może umożliwić domownikom opuszczenie mieszkania i wezwanie służb ratowniczych.
Nie oznacza to jednak, że samo zamontowanie czujnika całkowicie eliminuje zagrożenie. Nadal konieczne są prawidłowe użytkowanie urządzeń grzewczych, okresowe kontrole przewodów kominowych oraz właściwa wentylacja. Niedopuszczalne jest również zasłanianie kratek wentylacyjnych czy samodzielne wykonywanie niebezpiecznych przeróbek instalacji gazowych. Czujka jest ważnym elementem bezpieczeństwa, ale nie zastępuje przeglądów technicznych ani prawidłowej eksploatacji budynku.
Jak sprawdzić, czy obowiązek już dotyczy Twojego mieszkania albo domu
Najpierw należy ustalić datę rozpoczęcia użytkowania nieruchomości. Jeżeli chodzi o starsze mieszkanie lub dom użytkowany przed wejściem w życie nowelizacji, zasadniczy termin wynosi 1 stycznia 2030 roku. Jeśli obiekt został oddany do użytkowania później, odpowiednie wymagania powinny zostać spełnione już na etapie jego użytkowania. Osobno trzeba potraktować lokale wykorzystywane do świadczenia usług hotelarskich, ponieważ dla starszych obiektów tej kategorii termin minął 30 czerwca 2026 roku.
Drugim krokiem jest sprawdzenie wyposażenia pomieszczeń. Czujka dymu ma ostrzegać przed pożarem, natomiast konieczność stosowania czujki CO zależy między innymi od występowania procesu spalania paliwa oraz wyjątków przewidzianych w przepisach. Dobrze przejrzeć dokumentację urządzeń grzewczych, sprawdzić obowiązujące zasady i w razie wątpliwości skonsultować się z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo pożarowe budynku.
Przy zakupie trzeba upewnić się, że urządzenie spełnia odpowiednie normy, ma instrukcję i jest przeznaczone do zastosowania w danym pomieszczeniu. Po zamontowaniu należy wykonać test zgodnie z zaleceniami producenta i zapisać termin kolejnej kontroli. Warto również pokazać domownikom, jaki sygnał oznacza alarm, a jaki może wskazywać na słabą baterię lub usterkę. To szczególnie istotne w rodzinach z dziećmi i osobami starszymi, które powinny wiedzieć, jak zareagować na ostrzeżenie.
Jeżeli uruchomi się alarm tlenku węgla albo pojawią się objawy mogące wskazywać na zatrucie, takie jak ból głowy, zawroty głowy, osłabienie czy zaburzenia świadomości, należy opuścić zagrożone miejsce i wezwać pomoc pod numerem 112. Nie powinno się pozostawać w pomieszczeniu po to, aby samodzielnie ustalać przyczynę alarmu. Podobnie przy wykryciu dymu najważniejsze jest bezpieczne opuszczenie budynku i powiadomienie służb.
Na 13 listopada 2026 roku obowiązek montażu czujek obejmuje już nowe obiekty oraz określone istniejące lokale noclegowe i pomieszczenia użytkowe. Dla większości starszych mieszkań i domów powszechny termin przypada na 1 stycznia 2030 roku. Właściciele powinni jednak sprawdzić swoją sytuację wcześniej, ponieważ przepisy różnicują wymagania w zależności od funkcji nieruchomości i występujących w niej instalacji. Montaż odpowiedniego urządzenia nie musi być skomplikowany, a może zapewnić domownikom czas niezbędny do reakcji podczas pożaru lub zagrożenia czadem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.