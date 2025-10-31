Nowy plan! Pobór przez losowanie? To może zmienić całą Europę
Niemcy chcą losować do wojska. Czy Polska pójdzie tą samą drogą? Niemcy stoją przed największą zmianą w swojej polityce obronnej od zakończenia zimnej wojny.
Rząd w Berlinie ogłosił plany częściowego przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej, która ma opierać się na nowym systemie losowania. Zamiast klasycznego poboru, część obywateli ma zostać wybrana do odbycia służby na zasadzie losu. Powód? Napięta sytuacja międzynarodowa i rosnące zagrożenie ze strony Rosji.
Nowy model obrony
Niemcy chcą zwiększyć liczebność swojej armii, ale bez przymusowego wcielania wszystkich młodych obywateli. W pierwszej kolejności do wojska mają trafiać ochotnicy. Jeśli jednak chętnych zabraknie, ruszy system losowy. To rozwiązanie, które już teraz budzi ogromne emocje. Część społeczeństwa uważa je za konieczne, inni widzą w nim naruszenie wolności osobistej i krok wstecz.
W Berlinie dominuje przekonanie, że powrót do powszechnej służby jest nieunikniony. Sytuacja w Europie staje się coraz bardziej napięta, a eksperci ostrzegają, że zdolności obronne NATO mogą okazać się niewystarczające w przypadku otwartego konfliktu. Nowy system ma więc zapewnić Niemcom szybką gotowość bojową i zwiększyć liczbę przeszkolonych obywateli.
Polska na rozdrożu
Choć w Warszawie nikt oficjalnie nie mówi o wprowadzeniu losowania, to temat poboru coraz częściej wraca w debacie publicznej. Polskie władze przyglądają się rozwiązaniom zachodnim, a jednocześnie prowadzą własne programy wzmacniania armii. Coraz więcej młodych Polaków trafia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a liczba rezerwistów rośnie z roku na rok.
Eksperci nie mają wątpliwości, że sytuacja w Niemczech może być dla Polski sygnałem ostrzegawczym. Jeśli Berlin zdecyduje się na system losowy, inne państwa regionu mogą pójść w jego ślady. Dla polskiej armii oznaczałoby to konieczność ponownego przemyślenia strategii i sposobu mobilizacji obywateli w sytuacji kryzysowej.
Co to oznacza dla Ciebie
Dla młodych ludzi to potencjalnie największa zmiana pokoleniowa od dekad. Możliwość wprowadzenia losowego poboru mogłaby wpłynąć na plany życiowe, edukacyjne i zawodowe tysięcy osób. Wielu zaczyna się zastanawiać, czy w przyszłości nie dostaną wezwania do odbycia służby wojskowej.
Warto też zauważyć, że idea powszechnego szkolenia obronnego coraz częściej pojawia się w debacie publicznej. Rząd zachęca młodych do uczestnictwa w programach ochotniczych, a społeczeństwo powoli oswaja się z myślą, że bezpieczeństwo państwa może wymagać osobistego zaangażowania.
Przykład z życia
Wyobraź sobie osiemnastoletniego maturzystę, który właśnie dostał się na wymarzone studia. Nagle dowiaduje się, że został wylosowany do odbycia obowiązkowej służby wojskowej. Musi odłożyć naukę i spędzić rok w armii. Dla jednych byłoby to wyzwanie i przygoda, dla innych przymusowe poświęcenie.
W Niemczech już teraz młodzi ludzie zaczynają głośno mówić o obawach, że losowanie do wojska może zburzyć ich plany na przyszłość. Podobne głosy mogłyby pojawić się także w Polsce, gdyby temat został podjęty na poważnie.
Czy Polska pójdzie tym śladem
W polskich realiach powrót do losowego poboru wydaje się na razie mało prawdopodobny, ale historia pokazuje, że bezpieczeństwo narodowe potrafi wymuszać nieoczekiwane decyzje. W sytuacji rosnącego napięcia w Europie Środkowo-Wschodniej takie rozwiązanie może z czasem stać się realną opcją.
Jedno jest pewne: decyzja Niemiec może zapoczątkować nową erę w myśleniu o obronności. W świecie, w którym wojna znów stała się tematem codziennym, coraz więcej państw zaczyna zadawać to samo pytanie kto stanie w pierwszej linii, jeśli konflikt zapuka do naszych drzwi?
Źródła: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.