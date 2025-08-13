Nowy podatek od nieruchomości dobije właścicieli? Sprawdź, ile zapłacisz w 2026 roku!
Od 2026 roku właściciele domów, mieszkań i firmowych lokali zapłacą więcej podatku od nieruchomości. Ministerstwo Finansów właśnie ogłosiło nowe maksymalne stawki, a samorządy szykują się do podwyżek, które odczują niemal wszyscy.
Nowy podatek od nieruchomości – ile zapłacisz od 2026 roku?
Ministerstwo Finansów opublikowało maksymalne stawki podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać w 2026 roku. To na ich podstawie samorządy ustalą lokalne opłaty – choć nie będą mogły przekroczyć ustalonego limitu.
O ile wzrosną stawki?
Maksymalne stawki zostaną podniesione o około 5%, co wynika z poziomu inflacji za pierwsze półrocze 2025 roku, wynoszącego 4,5%. W 2026 roku maksymalna stawka podatku dla budynków mieszkalnych ma wynieść 1,25 zł za m², podczas gdy w 2025 roku było to 1,19 zł. Oznacza to wzrost o blisko 4,92%.
Grunty pod budynkami mieszkalnymi zdrożeją do 0,77 zł za m², co jest podwyżką o 5,33%. W przypadku nieruchomości wykorzystywanych do działalności gospodarczej maksymalna stawka wzrośnie z 34 zł do 35,53 zł za m² – to około 4,4% więcej niż obecnie.
Jak to wygląda w praktyce?
Dla właściciela domu o powierzchni 200 m² podatek może wzrosnąć o około 52 zł rocznie. W przypadku mieszkania o powierzchni 50 m² będzie to około 2,5 zł. Firmy wynajmujące biura zapłacą więcej – dla lokalu biurowego o powierzchni 100 m² roczny wzrost może wynieść około 153 zł.
Coraz więcej samorządów decyduje się na stosowanie maksymalnych stawek. W 2025 roku korzystało z nich już 14 miast wojewódzkich – to więcej niż w latach poprzednich. Podwyżki wynikają z rosnących potrzeb budżetowych gmin, choć skala wzrostów jest obecnie znacznie mniejsza niż w latach 2022–2023, gdy podatki lokalne potrafiły wzrosnąć nawet o 30%.
