Nowy podręcznik w szkołach! Uczniowie mają się uczyć, jak reagować w kryzysie
Szkoły czekają zmiany – minister Barbara Nowacka zapowiedziała nowy podręcznik i reformy w nauczaniu bezpieczeństwa, które mają przygotować uczniów na sytuacje kryzysowe.
Nowy podręcznik i zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa. Nowacka zapowiada reformy
Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że we współpracy z MSWiA trwają prace nad podręcznikiem poświęconym reagowaniu w sytuacjach kryzysowych. Dokument ma być przeznaczony dla dzieci i młodzieży i wprowadzi praktyczne wskazówki dotyczące zachowania w obliczu zagrożeń.
Edukacja dla bezpieczeństwa do zmiany
Szefowa resortu podkreśliła, że zmiany obejmą również szkolny przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa, realizowany obecnie w VIII klasie szkoły podstawowej oraz w pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych. – Uważam, że powinniśmy bardziej wrócić do tego, co było w dawnym Przysposobieniu Obronnym – zaznaczyła Nowacka.
W nowym programie większy nacisk ma być położony na działania w sytuacjach kryzysowych, obronę cywilną oraz praktyczne umiejętności ratownicze. Minister przypomniała, że pierwsza pomoc jest już obowiązkowym elementem edukacji wczesnoszkolnej, jednak – jak dodała – należy rozszerzyć zakres wiedzy o bezpieczeństwie i obronie.
Najpierw nauczyciele, potem uczniowie
Zanim nowe materiały trafią do uczniów, planowane jest wsparcie dla nauczycieli. – Najpierw trzeba wesprzeć kadrę pedagogiczną, aby umiała się komunikować z młodzieżą w sytuacjach kryzysowych – podkreśliła minister edukacji.
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiedział, że uproszczona wersja podręcznika dla dzieci będzie oparta na wydanym niedawno rządowym „Podręczniku bezpieczeństwa”. Zawiera on praktyczne instrukcje dotyczące zachowania podczas m.in. klęsk żywiołowych, awarii czy zagrożeń militarnych.
Edukacja w obliczu nowych wyzwań
Od roku szkolnego 2024/2025 nauka udzielania pierwszej pomocy została rozszerzona i prowadzona jest nie tylko w ramach zajęć edukacji dla bezpieczeństwa, lecz także na lekcjach przyrodniczych i godzinach wychowawczych. Nowe zmiany mają pogłębić wiedzę uczniów o bezpieczeństwie i wyposażyć ich w praktyczne umiejętności, które mogą okazać się kluczowe w sytuacjach zagrożenia.
