Nowy program Tuska! Rząd stawia na bezpieczeństwo i modernizację kraju
Rząd Donalda Tuska przedstawił listę najważniejszych działań, które mają odmienić Polskę w najbliższych latach. To ambitny plan, a czasu na jego realizację zostało niewiele.
Nowy program rządu Tuska. Priorytety do 2027 roku
Rząd Donalda Tuska przyjął listę kluczowych działań, które mają zostać zrealizowane do końca obecnej kadencji. Dokument, opracowany przez resorty pod nadzorem ministra Macieja Bereka, obejmuje ponad 50 projektów pogrupowanych w cztery główne bloki tematyczne. Najważniejszym obszarem pozostaje bezpieczeństwo narodowe, ale plan zakłada także ambitne zmiany w gospodarce, cyfryzacji i funkcjonowaniu państwa.
Bezpieczna Polska priorytetem
Najpilniejsze zadania dotyczą wzmocnienia obronności. Rząd chce rozwinąć program szkoleń obronnych, które od 2027 roku mają obejmować 100 tys. osób rocznie. Planowane są także kursy z zakresu pomocy medycznej, cyberbezpieczeństwa i reagowania kryzysowego, prowadzone we współpracy z WOT i służbami ratowniczymi. Wojsko ma otrzymać nowe drony, a Polska Grupa Zbrojeniowa będzie produkować 180 tys. sztuk amunicji rocznie. Ważnym punktem jest również modernizacja granic z Rosją i Białorusią oraz dalsze wsparcie dla Ukrainy.
Gospodarka i inwestycje
Drugim filarem programu jest rozwój gospodarki. Rząd stawia na umiędzynarodowienie polskich firm, repolonizację oraz pozyskiwanie surowców krytycznych. Do 2035 roku realizowany ma być szeroki program inwestycyjny, obejmujący m.in. projekty CPK, „Renesans kolei” czy program „Polskie Morze”. Ministerstwo finansów planuje wprowadzenie Osobistego Konta Inwestycyjnego, a także kontynuację deregulacji przepisów dla przedsiębiorców.
Nowoczesne państwo cyfrowe
Ważnym elementem programu są działania w zakresie cyfryzacji. Powstanie centralny rejestr oświadczeń majątkowych wraz z elektronicznymi formularzami, rozwinięta zostanie też elektroniczna dokumentacja medyczna. Ma to zwiększyć przejrzystość życia publicznego i ułatwić obywatelom korzystanie z usług administracji.
Ambitny plan, mało czasu
Choć lista priorytetów jest szeroka, czasu na realizację zostało niewiele – kluczowe cele mają być osiągnięte do 2027 roku. Jak podkreślają przedstawiciele Kancelarii Premiera, program ma charakter całościowy i wyznacza kierunki działania państwa na najbliższe lata, łącząc kwestie bezpieczeństwa, gospodarki i sprawności instytucji publicznych.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.