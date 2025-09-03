Nowy rok szkolny, nowa mania? Labubu podbija serca nastolatków!
Na szkolnych korytarzach pojawił się nowy symbol młodzieżowej mody. Figurka Labubu, jeszcze niedawno mało znana, dziś stała się hitem wśród nastolatków i jednym z najgorętszych gadżetów na początek roku szkolnego.
Labubu – nowa obsesja nastolatków na początku roku szkolnego
Na szkolnych korytarzach i w social mediach pojawił się nowy trend, który przyciąga uwagę nastolatków – figurki i maskotki Labubu. Zabawka o charakterystycznym wyglądzie, łączącym urok i lekką grozę, stała się jednym z najgorętszych gadżetów wśród młodzieży.
Skąd popularność Labubu?
Labubu to postać stworzona przez azjatycką markę Pop Mart. Kolekcjonerskie figurki błyskawicznie zdobyły fanów na całym świecie, a w Polsce moda na nie szczególnie nasiliła się wraz z początkiem nowego roku szkolnego. Dla wielu nastolatków to nie tylko zabawka, ale też sposób na wyrażenie siebie i przynależność do grupy rówieśniczej.
Popularność napędzają media społecznościowe – TikTok i Instagram pełne są nagrań z unboxingów, wymian między kolekcjonerami i żartobliwych filmików z udziałem Labubu.
Symbol statusu w szkolnej rzeczywistości
Nowy rok szkolny to dla nastolatków czas budowania relacji i zaznaczania swojej obecności w klasie. Labubu stało się elementem tej tożsamości – kto ma maskotkę lub figurkę, ten wyróżnia się w grupie. W niektórych szkołach zabawka zaczyna pełnić rolę podobną do dawnych „gadżetów kultowych” – od Tamagotchi, przez bransoletki, aż po fidget spinnery.
Wyzwania i obawy rodziców
Tak gwałtowny trend rodzi też pytania o koszty i wpływ na dzieci. Kolekcjonerskie figurki nie należą do tanich, a w sprzedaży wtórnej ceny potrafią być kilkukrotnie wyższe. Rodzice obawiają się, że presja posiadania Labubu może pogłębiać różnice między uczniami.
Trend, który dopiero się rozkręca
Obecność Labubu w szkolnej codzienności na początku roku to dopiero początek. Eksperci od kultury młodzieżowej przewidują, że trend może utrzymać się przez cały semestr – zwłaszcza że Pop Mart regularnie wypuszcza nowe edycje kolekcjonerskie, co podsyca zainteresowanie i rywalizację.
Chociaż dla dorosłych może to być tylko kolejna chwilowa moda, dla nastolatków Labubu stało się symbolem obecnego roku szkolnego – gadżetem, który łączy, wyróżnia i daje poczucie przynależności.
