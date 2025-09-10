Nowy trend w kradzieżach samochodowych. Policja alarmuje!
Złodzieje samochodowi znaleźli nowy sposób na szybki zarobek. Po fali kradzieży katalizatorów na celowniku znalazły się teraz czujniki adaptacyjnego tempomatu – elementy warte kilka tysięcy złotych, których brak unieruchamia systemy bezpieczeństwa w aucie.
Już nie tylko katalizatory. Złodzieje aut znaleźli nowy cel
Polscy kierowcy mają kolejny powód do zmartwień. Po fali kradzieży katalizatorów złodzieje samochodowi zaczęli interesować się inną częścią pojazdów – czujnikami adaptacyjnego tempomatu. To elementy, bez których systemy bezpieczeństwa w nowoczesnych autach przestają działać.
Kradną w kilka sekund
Czujniki montowane są zwykle w osłonie chłodnicy i odpowiadają za monitorowanie ruchu przed samochodem oraz dostosowanie prędkości jazdy. Wyrwanie ich zajmuje złodziejom zaledwie kilkanaście sekund, a dla właściciela strata oznacza ogromne koszty. W Polsce używany czujnik to wydatek 2–3 tys. zł, a nowy kosztuje od 5 tys. zł wzwyż.
Podobne kradzieże odnotowano już wcześniej w Wielkiej Brytanii. Tam wymiana takiego elementu potrafi kosztować nawet 1500 funtów, a w przypadku niektórych modeli BMW – ponad 3500 funtów.
Polska policja już reaguje
Trend dotarł także nad Wisłę. W styczniu policja zatrzymała mężczyznę, który jednej nocy ukradł osiem czujników w Goleniowie i Kamieniu Pomorskim. Straty oszacowano na około 100 tys. zł.
Zdaniem funkcjonariuszy, kradzieże tego typu będą coraz częstsze – zwłaszcza że czujniki są trudniejsze do zabezpieczenia niż katalizatory, a jednocześnie osiągają wysokie ceny na rynku wtórnym.
Koszty i konsekwencje
Oprócz samego zakupu, właścicieli czeka jeszcze kalibracja lub „odblokowanie” czujnika przez producenta. Bez tego system może działać wadliwie lub nie być kompatybilny z samochodem. To oznacza dodatkowe koszty i dłuższy czas wyłączenia pojazdu z użytkowania.
Nowa fala kradzieży pokazuje, że złodzieje szybko dostosowują się do sytuacji na rynku motoryzacyjnym. Kierowcy muszą być świadomi zagrożenia – a producenci szukać sposobów na lepsze zabezpieczenie tych kluczowych elementów.
