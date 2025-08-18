Nowy trend wśród uczniów. Wakacje bez odpoczynku. Psychologowie ostrzegają
Uczniowie coraz rzadziej odkładają książki na półkę wraz z końcem roku szkolnego. Wakacje zamiast odpoczynku stają się czasem intensywnej nauki, a korepetytorzy przyznają, że chętnych nie brakuje. Psychologowie ostrzegają jednak, że mózg dziecka potrzebuje przerwy, by uniknąć przeciążenia.
Nowy trend: korepetycje w wakacje
Choć wakacje kojarzą się z odpoczynkiem, coraz więcej uczniów nie rezygnuje z nauki. Korepetycje w letnich miesiącach stają się popularnym zjawiskiem, a nauczyciele przyznają, że pracy im nie brakuje. Motywacje młodych ludzi bywają jednak bardzo różne – od chęci nadrobienia zaległości po presję rodziców.
Uczniowie uczą się nawet latem
Część młodzieży wykorzystuje wakacje, by przygotować się do poprawkowych egzaminów, inni chcą wejść w nowy rok szkolny bez zaległości. W wielu przypadkach decyzję o kontynuowaniu nauki podejmują jednak rodzice, którzy nie chcą, by dzieci „wypadły z rytmu”.
Korepetytor matematyki Marcin Turemka przyznaje, że w czasie wakacji pracuje z kilkoma uczniami. – Jedna osoba poprawia klasę, dwie maturzystki rozwiązują zestawy maturalne przez całe lato. Postawiłem im warunek – muszą nadrobić materiał, by kontynuować współpracę od września – mówi.
Podobne doświadczenia ma właścicielka szkoły językowej, Aleksandra Zderska. – Zwykle w wakacje miałam mniej pracy, ale teraz nadal prowadzę zajęcia, choć w nieco mniejszym wymiarze. Motywacje uczniów są różne – część chce sama, część ulega namowom rodziców – podkreśla.
Psycholog: wakacje są potrzebne mózgowi
Eksperci zwracają uwagę, że korepetycje w wakacje mogą mieć zarówno dobre, jak i złe skutki. Psycholog Paulina Filipowicz z fundacji GrowSPACE podkreśla, że wszystko zależy od źródła motywacji.
– Jeśli uczeń sam chce się rozwijać i nadrobić zaległości, korepetycje mogą wzmocnić jego pewność siebie i zmniejszyć stres przed nowym rokiem szkolnym. Problem zaczyna się, gdy decyzja wynika z presji rodziców. Wtedy dzieci mogą czuć, że ich wartość zależy od wyników w nauce, co rodzi napięcie i ryzyko wypalenia – wyjaśnia.
Psycholog dodaje, że wakacje pełnią ważną rolę w rozwoju psychospołecznym młodych ludzi. To czas na odpoczynek, relacje z rówieśnikami, rozwijanie kreatywności i poczucia wolności. – Mózg dziecka i nastolatka potrzebuje regeneracji – przypomina Filipowicz.
Nauczyciele bez wytchnienia
Choć zajęć jest mniej niż w roku szkolnym, nauczyciele i korepetytorzy wciąż spędzają część wakacji z uczniami. To nowy trend, który sprawia, że przerwa od nauki w tradycyjnym znaczeniu staje się coraz krótsza.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.