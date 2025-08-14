Nowy zakaz dorabiania uderzy w tysiące emerytów! Zmiany w ZUS mogą skończyć się dramatem.
Już od 1 września 2025 roku w życie wejdą zmiany, które mogą mocno uderzyć w portfele tysięcy Polaków. ZUS ogłosił obniżenie progów bezpiecznego dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Nowe limity oznaczają, że dodatkowe dochody będą szybciej niż dotychczas prowadzić do zmniejszenia lub zawieszenia wypłat świadczeń.
Próg miesięcznego przychodu spada do 6 124 zł (wcześniej 6 273,60 zł). Po jego przekroczeniu ZUS natychmiast pomniejszy wypłatę – w przypadku emerytury lub renty całkowitej maksymalna obniżka sięgnie 939,61 zł. Rencista częściowy straci do 704,75 zł, a osoba pobierająca rentę rodzinną nawet 798,72 zł.
Drugi próg, po którym świadczenie zostaje zawieszone w całości, także idzie w dół. Teraz wynosi 11 373,20 zł (wcześniej 11 651 zł). Oznacza to, że nawet niewielkie przekroczenie nowych granic może skończyć się dramatem dla dorabiających seniorów – z dnia na dzień mogą zobaczyć niższy przelew albo jego całkowity brak.
Kogo dotyczą zmiany i dlaczego teraz?
Nowe zasady obejmują wszystkich emerytów i rencistów, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Limity aktualizuje się wraz ze zmianą średniej krajowej pensji, którą GUS podał na poziomie 8 748,63 zł. To właśnie ta korekta sprawiła, że granice dorabiania uległy obniżeniu.
ZUS przypomina, że sytuację każdego świadczeniobiorcy weryfikuje co kwartał. Oznacza to, że nawet osoby ostrożnie dorabiające muszą stale monitorować swoje dochody.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli dorabiasz do emerytury lub renty, od września Twoja dodatkowa złotówka będzie miała jeszcze większe znaczenie. Wystarczy minimalne przekroczenie nowego progu, by ZUS obciął Twoją wypłatę. A jeśli zarobisz powyżej 11 tys. zł miesięcznie – stracisz świadczenie na ten czas całkowicie.
Eksperci przestrzegają: to nie jest drobna korekta, lecz zmiana, która realnie wpłynie na codzienne finanse dziesiątek tysięcy osób. Wrzesień 2025 zapisze się jako moment, w którym gra o emerytalne portfele zaczyna się na nowo.
Źródło: infor.pl/warszawawpigulce.pl
