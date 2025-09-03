O ile jest tańszy urlop po wakacjach? Polacy rzucili się na wyjazdy po wakacjach.

3 września 2025

Urlop po wakacjach to idealny moment, by zaoszczędzić nawet 20% na wyjeździe! Sezon letni dobiega końca, a biura podróży ujawniają: wrzesień i październik to najlepszy czas, by odpoczywać taniej. Wyjazdy po wakacjach są średnio o 20% tańsze niż te w szczycie sezonu – mówią eksperci z Wakacje.pl oraz przedstawiciele największych biur jak Itaka czy Rainbow.

Wzrastające zainteresowanie tym okresem sprawia, że oferty szybko znikają z katalogów.

Ceny spadają, oferta rośnie

Już teraz widać wzmożony ruch w biurach podróży – więcej chętnych, więcej ofert, a ceny spadają. Dotyczy to głównie turystów bez dzieci oraz rodzin z nieco starszymi pociechami. Aż 85% wyjazdów trwa około tygodnia, choć blisko 18% z nich to wyjazdy trwające od 8 do 13 dni.

Gdzie najczęściej wyjeżdżamy?

Najpopularniejsze kierunki w tym okresie to te słoneczne, nad Morzem Śródziemnym – Grecja, Turcja, Egipt, Hiszpania, Cypr, Włochy, Malta, Tunezja, Albania, a także Bułgaria. Właśnie tam można znaleźć najlepszy stosunek ceny do jakości po wakacyjnych obniżkach.

Dlaczego tak tanio?

Po pierwsze, po szczycie sezonu turystycznego spada popyt, a to wymusza obniżki cen. Po drugie, mniej tłoków i bardziej elastyczne warunki rezerwacji to wartości dodane dla sprytnych podróżników. W efekcie urlop po wakacjach to nie tylko oszczędność – to też komfort i większa swoboda w wyborze idealnego miejsca.

Co to oznacza dla Ciebie?

  • Cena spada nawet o 1/5 – ale jakość może pozostać ta sama.
  • Mniej tłoku – mniej stresu – więcej relaksu.
  • Większy wybór i lepsze warunki rezerwacji.

To prawdziwe wakacyjne odrodzenie – nie tracąc na jakości, możesz zyskać więcej za mniej.

Urlop poza sezonem to sprytny ruch, który pozwala cieszyć się wypoczynkiem na spokojnie, a jednocześnie chroni Twój portfel. Warto zadziałać teraz, zanim ceny znów ruszą w górę!

 

 

