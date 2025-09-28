Obrońcy zwierząt triumfują! Psy w Polsce latami cierpiały na łańcuchach. Czy zakaz uwięzi wystarczy, by chronić zwierzęta?

28 września 2025 15:10 | Autor: Marek Borkowski

 

Ekspertka: zakaz trzymania psów na uwięzi to przełom, na który długo czekaliśmy. Nowa nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza zakaz stałego trzymania psów na uwięzi. Anna Zielińska, wiceprezeska Fundacji Viva!

Podkreśla, że to bardzo ważna zmiana, o którą społeczność prozwierzęca walczyła przez lata. Psy przetrzymywane na łańcuchach często cierpią w ciszy, pozbawione ruchu, zamknięte w niedostosowanych warunkach, ograniczone do minimalnych przestrzeni i często pozbawione dostępu do światła czy świeżego powietrza.

Dotychczas przepisy dopuszczały uwięź do 12 godzin na dobę, z długością linki nie krótszą niż 3 metry, o ile pies miał zapewniony ruch i nie doświadczał cierpienia. W praktyce te normy były trudne do egzekwowania i często pozostawały martwą literą prawa.

Nowa ustawa idzie krok dalej i zakazuje stałego trzymania psa na uwięzi, z wyjątkiem sytuacji takich jak spacer, transport czy udział w wydarzeniach specjalnych. Projekt przewiduje także regulacje dotyczące kojców, których minimalne wymiary będą uzależnione od wielkości psa. Zielińska zwraca uwagę, że standardy przewidziane w projekcie są zbyt niskie i apeluje, aby kojce były większe, a ich ściany ażurowe, by psy mogły utrzymywać kontakt ze światem i nie czuły się zamknięte jak w więzieniu.

Zdaniem ekspertki zakaz uwięzi to dopiero pierwszy krok. Fundacja Viva! domaga się także obowiązkowego znakowania zwierząt, powszechnej sterylizacji i kastracji, zwiększenia kontroli nad schroniskami oraz zakazu działalności pseudohodowli. Kluczowa ma być również edukacja społeczeństwa w zakresie opieki nad zwierzętami. Zielińska wyraziła nadzieję, że Senat nie ograniczy się wyłącznie do zakazu uwięzi i wprowadzi kolejne poprawki, które wzmocnią realną ochronę zwierząt w Polsce.

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

