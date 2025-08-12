Od 1 października koniec z wyrzucaniem tego przedmiotu. Nowe zasady dla wszystkich domów w Polsce
Już 1 października 2025 roku w Polsce rusza ogólnokrajowy system kaucyjny, który całkowicie odmieni sposób gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Nowe przepisy obejmą plastikowe butelki o pojemności do 3 litrów, puszki metalowe do 1 litra oraz szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra. Za każdy taki produkt przy zakupie zapłacimy dodatkową kaucję, którą odzyskamy po zwrocie pustego opakowania do punktu zbiórki.
Zmiana dotyczy każdego gospodarstwa domowego i ma na celu zwiększenie poziomu recyklingu, ograniczenie zanieczyszczeń oraz wprowadzenie realnej gospodarki obiegu zamkniętego. Co ważne – zwrot opakowania będzie możliwy w dowolnym sklepie biorącym udział w systemie, bez konieczności posiadania paragonu.
Sklepy powyżej 200 m² będą miały obowiązek przyjmowania zwrotów, mniejsze placówki będą mogły przystąpić do systemu dobrowolnie. Według doświadczeń z Niemiec czy krajów skandynawskich, wprowadzenie kaucji może podnieść poziom zbiórki do nawet 95–98%.
Co to oznacza dla czytelnika?
Od października warto przygotować w domu miejsce do przechowywania pustych butelek i puszek. Dzięki temu nie tylko odzyskamy wpłacone pieniądze, ale też realnie przyczynimy się do ochrony środowiska. To również dobra okazja, by wyrobić w sobie i dzieciach nawyk świadomego gospodarowania odpadami – tak, aby opakowania stały się cennym surowcem, a nie problemem.
Warto podkreślić, że nowy system kaucyjny nie jest jedynie kolejnym obowiązkiem administracyjnym – to realna szansa na dodatkowe oszczędności dla każdego gospodarstwa domowego. Szacuje się, że przeciętna czteroosobowa rodzina może w ciągu roku odzyskać nawet kilkaset złotych, oddając opakowania do punktów zbiórki. W praktyce oznacza to, że każda butelka czy puszka przestaje być bezwartościowym odpadem, a staje się drobną inwestycją, którą można odzyskać w prosty sposób. Eksperci przewidują też, że zmiana ta znacząco zmniejszy ilość śmieci na ulicach, w parkach i lasach, a Polska dołączy do grona państw, w których recykling opakowań osiąga poziomy powyżej 90%.
Dodatkową korzyścią jest większa świadomość ekologiczna, jaka może się pojawić dzięki codziennemu korzystaniu z systemu. Każde zwrócone opakowanie to nie tylko odzyskana złotówka, ale także konkretna cegiełka do poprawy stanu środowiska. Wdrożenie systemu ma też znaczenie edukacyjne – dzieci i młodzież będą mogły uczyć się, że odpowiedzialne postępowanie z odpadami jest normą, a nie wyjątkiem. To inwestycja w przyszłość, która może sprawić, że kolejne pokolenia będą żyły w czystszym, bardziej zrównoważonym świecie.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.