Od 1 października koniec z wyrzucaniem tego przedmiotu. Nowe zasady dla wszystkich domów w Polsce

12 sierpnia 2025 17:29 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Już 1 października 2025 roku w Polsce rusza ogólnokrajowy system kaucyjny, który całkowicie odmieni sposób gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Nowe przepisy obejmą plastikowe butelki o pojemności do 3 litrów, puszki metalowe do 1 litra oraz szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra. Za każdy taki produkt przy zakupie zapłacimy dodatkową kaucję, którą odzyskamy po zwrocie pustego opakowania do punktu zbiórki.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zmiana dotyczy każdego gospodarstwa domowego i ma na celu zwiększenie poziomu recyklingu, ograniczenie zanieczyszczeń oraz wprowadzenie realnej gospodarki obiegu zamkniętego. Co ważne – zwrot opakowania będzie możliwy w dowolnym sklepie biorącym udział w systemie, bez konieczności posiadania paragonu.

Sklepy powyżej 200 m² będą miały obowiązek przyjmowania zwrotów, mniejsze placówki będą mogły przystąpić do systemu dobrowolnie. Według doświadczeń z Niemiec czy krajów skandynawskich, wprowadzenie kaucji może podnieść poziom zbiórki do nawet 95–98%.

Co to oznacza dla czytelnika?
Od października warto przygotować w domu miejsce do przechowywania pustych butelek i puszek. Dzięki temu nie tylko odzyskamy wpłacone pieniądze, ale też realnie przyczynimy się do ochrony środowiska. To również dobra okazja, by wyrobić w sobie i dzieciach nawyk świadomego gospodarowania odpadami – tak, aby opakowania stały się cennym surowcem, a nie problemem.

Warto podkreślić, że nowy system kaucyjny nie jest jedynie kolejnym obowiązkiem administracyjnym – to realna szansa na dodatkowe oszczędności dla każdego gospodarstwa domowego. Szacuje się, że przeciętna czteroosobowa rodzina może w ciągu roku odzyskać nawet kilkaset złotych, oddając opakowania do punktów zbiórki. W praktyce oznacza to, że każda butelka czy puszka przestaje być bezwartościowym odpadem, a staje się drobną inwestycją, którą można odzyskać w prosty sposób. Eksperci przewidują też, że zmiana ta znacząco zmniejszy ilość śmieci na ulicach, w parkach i lasach, a Polska dołączy do grona państw, w których recykling opakowań osiąga poziomy powyżej 90%.

Dodatkową korzyścią jest większa świadomość ekologiczna, jaka może się pojawić dzięki codziennemu korzystaniu z systemu. Każde zwrócone opakowanie to nie tylko odzyskana złotówka, ale także konkretna cegiełka do poprawy stanu środowiska. Wdrożenie systemu ma też znaczenie edukacyjne – dzieci i młodzież będą mogły uczyć się, że odpowiedzialne postępowanie z odpadami jest normą, a nie wyjątkiem. To inwestycja w przyszłość, która może sprawić, że kolejne pokolenia będą żyły w czystszym, bardziej zrównoważonym świecie.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl