Od 1 stycznia wyższe świadczenie. Opiekunowie dostaną 3488 zł miesięcznie
Od 1 stycznia 2027 roku świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie do 3488 zł miesięcznie. To o 102 zł więcej niż w 2026 roku, kiedy świadczenie wynosi 3386 zł. Nowa kwota została już oficjalnie ogłoszona w Monitorze Polskim, więc nie jest to zapowiedź ani projekt, ale stawka, która zacznie obowiązywać wraz z początkiem przyszłego roku.
Zmiana dotyczy także mieszkańców Warszawy, w tym rodzin korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego w dzielnicach takich jak Wawer. Sam mechanizm waloryzacji jest ogólnopolski, ale w praktyce to właśnie urzędy gmin i miast obsługują wnioski oraz wypłaty. Warszawa przypomina, że świadczenie podlega corocznej waloryzacji od 1 stycznia, a od 2026 roku jego wysokość wynosi 3386 zł.
Od 1 stycznia 2027 roku świadczenie wyniesie 3488 zł miesięcznie
Nową wysokość świadczenia określa obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22 października 2026 roku, opublikowane 27 października w Monitorze Polskim pod pozycją 1042. Od stycznia osoba uprawniona będzie więc otrzymywała 3488 zł miesięcznie zamiast obecnych 3386 zł. Rocznie daje to 41 856 zł przy pobieraniu świadczenia przez pełne 12 miesięcy. To o 1224 zł więcej w skali roku niż przy obecnej stawce.
Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego nie jest ustalana uznaniowo. Kwota zwiększa się co roku od 1 stycznia o procent odpowiadający wzrostowi minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przepisy nakazują dodatkowo zaokrąglenie wyliczonej wartości do pełnych złotych w górę. Dzięki temu wysokość świadczenia zmienia się automatycznie wraz ze zmianą płacy minimalnej.
Na nowych zasadach świadczenie przysługuje opiekunom osób do 18. roku życia
Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie pielęgnacyjne funkcjonuje na nowych zasadach. Przysługuje osobom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która nie ukończyła 18 lat, pod warunkiem spełnienia ustawowych kryteriów dotyczących orzeczenia. Do grona uprawnionych należą między innymi rodzice, opiekunowie faktyczni, osoby zobowiązane alimentacyjnie, rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka.
Jedna z najważniejszych zmian obowiązujących od 2024 roku polega na tym, że opiekun pobierający świadczenie na nowych zasadach może jednocześnie pracować. Samo podjęcie zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej nie powoduje utraty prawa do świadczenia. To duża różnica w porównaniu ze starym systemem, w którym rezygnacja z aktywności zawodowej była jednym z kluczowych warunków uzyskania wsparcia.
Przy opiece nad kilkorgiem dzieci kwota może wzrosnąć wielokrotnie
Nowe zasady przewidują także podwyższenie świadczenia w przypadku opieki nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością do 18. roku życia. Kwota świadczenia zwiększa się o 100 proc. na drugą i każdą kolejną osobę wymagającą opieki. Oznacza to, że jeśli opiekun ma prawo do świadczenia na dwoje dzieci, świadczenie może zostać podwojone, a przy trojgu dzieci – potrojone.
W 2026 roku przy 3 osobach uprawnionych podstawowa kwota 3386 zł dawała łącznie 10 158 zł miesięcznie. Po wzroście stawki do 3488 zł od 2027 roku ta sama zasada oznaczałaby odpowiednio wyższą łączną wypłatę. Trzeba jednak pamiętać, że podwyższenie świadczenia zależy od spełnienia warunków przewidzianych w ustawie dla każdej z osób wymagających opieki.
Osoby na starych zasadach zachowują ochronę praw nabytych
Podwyżka nie ogranicza się wyłącznie do osób korzystających z nowych zasad. Ministerstwo Rodziny przypomina, że osoby, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2023 roku, mogą nadal korzystać z ochrony praw nabytych. Dotyczy to również części osób pobierających świadczenie na podstawie przepisów przejściowych wprowadzonych wraz z ustawą o świadczeniu wspierającym.
To istotne, bo sytuacja prawna opiekunów różni się w zależności od tego, kiedy nabyli prawo do świadczenia i na jakiej podstawie je pobierają. Sama podwyżka do 3488 zł jest wspólna, ale warunki zachowania prawa do świadczenia mogą już zależeć od tego, czy dana osoba korzysta ze starych, czy nowych przepisów. Dlatego przy zmianie orzeczenia, ukończeniu przez podopiecznego 18 lat albo przejściu na świadczenie wspierające trzeba sprawdzić swoją konkretną sytuację.
W Warszawie świadczenie obsługują właściwe jednostki miasta
Mieszkańcy Warszawy mogą załatwiać sprawy związane ze świadczeniem pielęgnacyjnym w jednostkach właściwych dla miejsca zamieszkania. Warszawa 19115 wskazuje, że wnioski są rozpatrywane w ramach miejskiego systemu świadczeń rodzinnych, a prawo do świadczenia ustala się na podstawie dokumentów i orzeczenia osoby z niepełnosprawnością. Obecnie stołeczna informacja urzędowa potwierdza kwotę 3386 zł obowiązującą od 1 stycznia 2026 roku oraz coroczną waloryzację od początku każdego roku.
Dla mieszkańców Wawra ważne jest przede wszystkim to, że wzrost od 2027 roku nastąpi automatycznie w całym kraju. Nie jest to lokalny program dzielnicy ani dodatkowe warszawskie świadczenie. Dzielnica przekazuje informację o zmianie wynikającej z przepisów ogólnopolskich, a sama stawka 3488 zł będzie obowiązywała wszystkich uprawnionych na tych samych zasadach.
Nie trzeba składać nowego wniosku tylko z powodu podwyżki
Sama coroczna zmiana wysokości świadczenia nie oznacza automatycznie konieczności składania od początku nowego wniosku przez każdą osobę, która ma już ustalone prawo do wypłaty. Kluczowe pozostaje to, czy decyzja przyznająca świadczenie nadal obowiązuje i czy nie zmieniła się sytuacja mająca wpływ na prawo do pieniędzy. W przypadku nowych wniosków urząd bada natomiast wszystkie warunki od początku i wydaje decyzję na okres wynikający z ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę wymagającą opieki 18 lat.
Jeśli dokumenty są kompletne, urząd co do zasady rozpatruje sprawę w ciągu miesiąca, a w bardziej skomplikowanych przypadkach termin może wydłużyć się do 2 miesięcy. W przypadku odmowy przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
Co powinni zrobić opiekunowie przed 1 stycznia 2027 roku
Osoby, które już pobierają świadczenie, powinny przede wszystkim sprawdzić ważność decyzji i orzeczenia, na podstawie którego świadczenie zostało przyznane. Jeżeli oba dokumenty obejmują również 2027 rok, sama zmiana stawki nie jest powodem do ponownego przechodzenia całej procedury. Inaczej będzie w sytuacji, gdy kończy się okres ważności orzeczenia, podopieczny zbliża się do 18. urodzin albo rodzina rozważa przejście z dotychczasowych zasad na inne świadczenie.
Wtedy najlepiej wcześniej skontaktować się z właściwym urzędem i ustalić, jakie dokumenty trzeba przygotować. W przypadku świadczeń rodzinnych terminy mają znaczenie, dlatego nie warto zostawiać formalności na ostatnią chwilę. Od 1 stycznia 2027 roku podstawowa kwota będzie wynosiła 3488 zł miesięcznie, ale samo prawo do wypłaty nadal zależy od spełnienia warunków określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.