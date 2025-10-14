Od 20 października zmiany dla kierowców. Rząd rozdaje pieniądze za stare auta!
Od 20 października wchodzą w życie nowe zasady dopłat do samochodów elektrycznych. Rząd daje nawet 10 tysięcy złotych za zezłomowanie auta spalinowego i do 40 tysięcy złotych dopłaty do zakupu elektryka, ale nie każdy będzie mógł z tego skorzystać. Program NaszEauto 2.0 wprowadza też nowe limity, likwiduje część ulg i otwiera się na samochody z Chin.
Rząd uruchamia kolejną edycję programu NaszEauto 2.0, który ma przyspieszyć elektryfikację transportu w Polsce. Od 20 października 2025 roku obowiązywać będą nowe zasady dopłat – nawet 10 000 zł za zezłomowanie samochodu spalinowego i do 40 000 zł dopłaty do zakupu elektryka. Warunki jednak się zmieniają, a niektórzy stracą dotychczasowe bonusy.
Nowe zasady: koniec z premią za niski dochód, nowe grupy beneficjentów
W nowej edycji programu znika 5000 zł dodatkowej premii dla osób o niskich dochodach. Zamiast tego zwiększono podstawową kwotę wsparcia – osoba fizyczna będzie mogła otrzymać do 30 000 zł dopłaty do zakupu samochodu elektrycznego. Dodatkowe 10 000 zł przysługuje za zezłomowanie starego pojazdu spalinowego, ale tylko jeśli jest on tej samej kategorii, co nowo kupowane auto elektryczne.
To jednak nie koniec zmian. Z dopłat skorzystają też nowe grupy odbiorców – m.in. organizacje pozarządowe, parki narodowe, szkoły, szpitale i placówki opiekuńcze, a także jednostki samorządu terytorialnego prowadzące działalność edukacyjną lub medyczną.
Dopłaty nawet do 600 tysięcy złotych – nie tylko dla aut osobowych
Program NaszEauto 2.0 obejmie teraz więcej rodzajów pojazdów. Oprócz samochodów osobowych (kategoria M1), dopłaty obejmą także auta dostawcze do 3,5 tony (N1) oraz małe busy o masie do 5 ton (M2).
Wysokość wsparcia wynosi:
– do 40 000 zł dla aut osobowych,
– do 70 000 zł dla samochodów dostawczych,
– do 600 000 zł dla busów kategorii M2.
Rząd zniósł również wcześniejsze ograniczenia, które wykluczały z dopłat pojazdy spoza Unii Europejskiej. Oznacza to, że dopłatę można będzie otrzymać także na elektryki z Chin, w tym popularne modele marek takich jak Geely czy BYD.
Nowe zasady naboru wniosków i limity cenowe
Nowy nabór wniosków ruszy 20 października 2025 roku. Cena pojazdu kwalifikującego się do dopłaty nie może przekroczyć 225 000 zł netto (bez VAT). Do programu włączono także samochody demonstracyjne używane przez dealerów do jazd próbnych.
Warunkiem uzyskania wsparcia jest wcześniejszy zakup i rejestracja pojazdu elektrycznego wraz z ważnym ubezpieczeniem OC i AC. Dopłaty nie będą wypłacane przed zakupem auta, co oznacza, że najpierw trzeba ponieść koszty zakupu lub leasingu. W przypadku umowy leasingowej lub wynajmu długoterminowego okres użytkowania musi wynosić minimum dwa lata.
1,2 mld zł w puli programu. Część środków przesunięto na inne cele
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że dotychczas złożono ponad 16 tys. wniosków na łączną kwotę przekraczającą 500 mln zł, co oznacza, że połowa budżetu została już wykorzystana. Obecna pula programu to około 1,2 mld zł, po tym jak 400 mln zł przesunięto na termomodernizację szkół w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
Nowe zasady mają – jak zapowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska – uprościć procedury i rozszerzyć dostępność programu, ale jednocześnie wprowadzić większą odpowiedzialność po stronie beneficjentów. Jak przekonuje resort, priorytetem jest zwiększenie liczby elektryków na polskich drogach oraz stopniowe wycofywanie starych, wysokoemisyjnych aut spalinowych.
