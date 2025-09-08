Od 2026 r. więcej pieniędzy na kontach Polaków! Sprawdź, czy jesteś wśród uprawnionych
uż za kilka miesięcy tysiące Polek i Polaków mogą spodziewać się większych wypłat z ZUS. Rząd szykuje systemową korektę, która ma naprawić dawne błędy w naliczaniu świadczeń oraz zwiększyć wsparcie dla osób w trudnej sytuacji finansowej. Na liście znajdują się emeryci, wdowy i wdowcy, a także osoby z niepełnosprawnością.
Cisza przed przelewem. Podwyżki ruszą z automatu – nie trzeba składać wniosków
Największe zmiany obejmą osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019. Przez niekorzystne przepisy, ich świadczenia były znacząco zaniżone – nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Teraz, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ZUS automatycznie przeliczy emerytury, bez potrzeby składania wniosków.
Wyższe świadczenia będą wypłacane od kwietnia 2026 roku, a wyrównania obejmą nawet kilka miesięcy wstecz. Osoby uprawnione otrzymają jedynie korzystniejsze kwoty – nikt na zmianach nie straci ani złotówki.
Renty wdowie – nowe zasady, więcej pieniędzy przez cały rok
Rząd dopina również pełne wdrożenie systemu rent wdowich. Od 2026 roku świadczenia te będą wypłacane przez wszystkie miesiące w roku, a ich łączenie z emeryturą nadal będzie możliwe. W praktyce oznacza to, że wdowa lub wdowiec będzie otrzymywać jedno pełne świadczenie oraz 15% drugiego.
Po waloryzacji łączna suma może wynieść nawet ponad 5900 zł brutto miesięcznie, a w budżecie państwa zarezerwowano na ten cel aż 8 miliardów złotych.
Dodatkowe pieniądze dla osób z niepełnosprawnością
Nowe przepisy uwzględniają również rozszerzenie świadczeń wspierających. Od stycznia 2026 r. pomoc obejmie osoby, które w ocenie systemu uzyskały od 70 do 74 punktów wsparcia. Otrzymają one 752 zł miesięcznie, co w połączeniu z waloryzowaną rentą socjalną może znacząco poprawić ich sytuację finansową.
Dla osób z najwyższym poziomem niepełnosprawności, łączna kwota wsparcia może sięgnąć nawet 4300 zł miesięcznie. Po waloryzacji renta socjalna wzrośnie do 1970,60 zł, a dodatki zostaną odpowiednio przeliczone.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli:
-
przechodziłeś na emeryturę w czerwcu 2009–2019,
-
jesteś wdową lub wdowcem pobierającym emeryturę,
-
posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności i pobierasz świadczenie wspierające,
to możesz być na liście osób objętych nowymi przepisami.
Wypłaty rozpoczną się w 2026 roku, a w wielu przypadkach nie będzie potrzeby składania żadnych dokumentów – zmiany zostaną wprowadzone automatycznie.
To przełomowy moment dla wielu polskich rodzin. W czasach rosnących kosztów życia każda dodatkowa złotówka ma ogromne znaczenie.
