Od 2026 r. więcej pieniędzy na kontach Polaków! Sprawdź, czy jesteś wśród uprawnionych

8 września 2025 14:06 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

uż za kilka miesięcy tysiące Polek i Polaków mogą spodziewać się większych wypłat z ZUS. Rząd szykuje systemową korektę, która ma naprawić dawne błędy w naliczaniu świadczeń oraz zwiększyć wsparcie dla osób w trudnej sytuacji finansowej. Na liście znajdują się emeryci, wdowy i wdowcy, a także osoby z niepełnosprawnością.

Fot. Warszawa w Pigułce

Cisza przed przelewem. Podwyżki ruszą z automatu – nie trzeba składać wniosków

Największe zmiany obejmą osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019. Przez niekorzystne przepisy, ich świadczenia były znacząco zaniżone – nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Teraz, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ZUS automatycznie przeliczy emerytury, bez potrzeby składania wniosków.

Wyższe świadczenia będą wypłacane od kwietnia 2026 roku, a wyrównania obejmą nawet kilka miesięcy wstecz. Osoby uprawnione otrzymają jedynie korzystniejsze kwoty – nikt na zmianach nie straci ani złotówki.

Renty wdowie – nowe zasady, więcej pieniędzy przez cały rok

Rząd dopina również pełne wdrożenie systemu rent wdowich. Od 2026 roku świadczenia te będą wypłacane przez wszystkie miesiące w roku, a ich łączenie z emeryturą nadal będzie możliwe. W praktyce oznacza to, że wdowa lub wdowiec będzie otrzymywać jedno pełne świadczenie oraz 15% drugiego.

Po waloryzacji łączna suma może wynieść nawet ponad 5900 zł brutto miesięcznie, a w budżecie państwa zarezerwowano na ten cel aż 8 miliardów złotych.

Dodatkowe pieniądze dla osób z niepełnosprawnością

Nowe przepisy uwzględniają również rozszerzenie świadczeń wspierających. Od stycznia 2026 r. pomoc obejmie osoby, które w ocenie systemu uzyskały od 70 do 74 punktów wsparcia. Otrzymają one 752 zł miesięcznie, co w połączeniu z waloryzowaną rentą socjalną może znacząco poprawić ich sytuację finansową.

Dla osób z najwyższym poziomem niepełnosprawności, łączna kwota wsparcia może sięgnąć nawet 4300 zł miesięcznie. Po waloryzacji renta socjalna wzrośnie do 1970,60 zł, a dodatki zostaną odpowiednio przeliczone.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli:

  • przechodziłeś na emeryturę w czerwcu 2009–2019,

  • jesteś wdową lub wdowcem pobierającym emeryturę,

  • posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności i pobierasz świadczenie wspierające,

to możesz być na liście osób objętych nowymi przepisami.

Wypłaty rozpoczną się w 2026 roku, a w wielu przypadkach nie będzie potrzeby składania żadnych dokumentów – zmiany zostaną wprowadzone automatycznie.

To przełomowy moment dla wielu polskich rodzin. W czasach rosnących kosztów życia każda dodatkowa złotówka ma ogromne znaczenie.

