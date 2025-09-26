Od 2026 roku zakaz na działkach! Tego już nie postawisz. Nowe przepisy rozwścieczą Polaków
Od 2026 roku w życie wejdą nowe przepisy budowlane zakazujące stawiania ogrodzeń z ostrymi zakończeniami. Drut kolczasty, groty czy tłuczone szkło na płotach o wysokości do 2,2 metra staną się nielegalne, a właścicielom grozić będą kary i nakaz rozbiórki.
Nowe przepisy od 2026 roku. Takich ogrodzeń nie postawisz już na działce
Od 2026 roku w życie wchodzą przepisy, które zmienią zasady stawiania ogrodzeń w całej Polsce. Zmiany w prawie budowlanym dotyczą bezpieczeństwa pieszych, dzieci i zwierząt. Choć dla wielu właścicieli działek wydają się drobną korektą, w praktyce oznaczają koniec popularnych, ostro zakończonych płotów i wymuszą większą ostrożność przy planowaniu nowych inwestycji.
Koniec z ostrymi płotami
Najważniejsza zmiana to zakaz stosowania niebezpiecznych elementów – drutu kolczastego, tłuczonego szkła, ostrych grotów czy metalowych kolców – na ogrodzeniach o wysokości do 2,2 metra. Dotychczas przepisy zabraniały takich rozwiązań tylko do 1,8 metra. Oznacza to, że na zdecydowanej większości posesji takie zabezpieczenia staną się nielegalne.
Nowelizacja obejmie również bramy i furtki. Od 2026 roku nie będą mogły otwierać się na zewnątrz działki, a w budynkach wielorodzinnych i obiektach publicznych furtki muszą mieć co najmniej 90 cm szerokości i być pozbawione progów.
Bezpieczeństwo ponad estetyką
Celem zmian jest wyeliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają ostro zakończone ogrodzenia dla osób postronnych. Nowe przepisy to jasny sygnał, że ogrodzenie nie jest wyłącznie prywatnym elementem posesji, ale częścią wspólnej przestrzeni. Państwo kładzie nacisk na bezpieczeństwo i odpowiedzialność, a nie tylko na funkcjonalność czy estetykę płotów.
Kogo dotyczy obowiązek?
Nowe regulacje obejmą wszystkich inwestorów stawiających nowe ogrodzenia oraz właścicieli planujących ich modernizację. Jeśli obecny płot nie będzie przebudowywany, nie trzeba się obawiać sankcji. Problem pojawi się dopiero przy podwyższaniu ogrodzenia czy wymianie przęseł – wtedy całość będzie musiała spełniać nowe wymogi.
Kary i konsekwencje
Postawienie ogrodzenia niezgodnego z przepisami zostanie potraktowane jako samowola budowlana. Nadzór budowlany będzie miał prawo nałożyć grzywnę, a w skrajnych przypadkach nakazać rozbiórkę nielegalnej konstrukcji. To oznacza, że nieprzestrzeganie nowych zasad może skończyć się kosztownymi konsekwencjami.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.