Od 2026 roku zapłacisz więcej za każdy metr mieszkania. Samorządy szykują podwyżki

14 sierpnia 2025 19:20 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Od 2026 roku właściciele mieszkań i domów zapłacą wyższy podatek od nieruchomości. Podwyżki wynikają z inflacji i pozwolą samorządom podnieść stawki nawet o kilka procent, co – choć w wielu przypadkach oznacza kilkadziesiąt złotych rocznie – budzi sprzeciw mieszkańców.

Fot. Warszawa w Pigułce

Nowy podatek od mieszkań. Właściciele wściekli

Od 2026 roku podatki od mieszkań i domów mogą znacząco wzrosnąć. Zmiany wynikają bezpośrednio z inflacji i decyzji GUS – samorządy będą mogły zwiększyć stawki podatku od nieruchomości o podobny procent. W efekcie właściciele mieszkań zapłacą więcej za każdy metr kwadratowy.

Ile dokładnie wzrosną stawki?

  • Budynki mieszkalne: maksymalna stawka wzrośnie z 1,19 zł/m² (2025) do 1,25 zł/m² w 2026 r.
  • Grunty pod budynkami: z 0,73 zł/m² do 0,77 zł/m².

Dla właściciela 200-metrowego domu na działce 1000 m² podatek wzrośnie o około 52 zł rocznie.

Co jest przyczyną tych zmian?

Wzrost podatków wynika z inflacji – GUS podał, że ceny konsumenckie w pierwszej połowie 2025 r. wzrosły o 4,5 %, wobec 2,7 % rok wcześniej. To pozwala samorządom podnieść lokalne podatki w takim samym procencie.

Właściciele oburzeni, ale nie bezradni

Dla wielu właścicieli to symboliczne podwyżki – kilkadziesiąt złotych rocznie. Jednak eksperci rynku nieruchomości podkreślają, że to kolejny sposób samorządów na uzupełnienie budżetów, co dotyka mieszkańców już mocno obciążonych rosnącymi kosztami życia. Skala podwyżek zależy od lokalizacji – w niektórych miastach, jak Kielce, będą one bardziej odczuwalne, podczas gdy w innych, jak Opole, podatek od nieruchomości wciąż pozostaje jednym z najniższych w kraju.

