Od 2026 roku zmieni się prawo podatkowe. Tego nikt się nie spodziewał!
Rząd przyjął pakiet zmian w prawie podatkowym, który ma wejść w życie od 2026 roku. Nowe przepisy wprowadzają dłuższe vacatio legis, podnoszą próg zwolnienia z VAT i upraszczają zasady kontroli celno-skarbowych. Ministerstwo Finansów przekonuje, że to krok w stronę większej stabilności i mniejszej biurokracji.
Nowe podatkowe zasady od 2026 roku. Rząd obiecuje większą stabilność prawa
6 maja 2025 r. Rada Ministrów przyjęła pakiet projektów ustaw podatkowych wpisujących się w proces deregulacji. Ministerstwo Finansów zapowiada, że celem jest ochrona podatników przed nagłymi zmianami prawa, uproszczenie procedur i usunięcie wątpliwości, które od lat sygnalizowali przedsiębiorcy. Część nowych rozwiązań zacznie obowiązywać już w 2026 roku.
Sześciomiesięczne vacatio legis
Najważniejsza zmiana dotyczy Ordynacji podatkowej. Wprowadzony zostanie obowiązkowy, półroczny okres przejściowy dla nowych ustaw podatkowych lub ich nowelizacji, jeśli zawierają one niekorzystne dla podatników rozwiązania. Ma to zapewnić stabilność prawa i więcej czasu na dostosowanie się do nowych regulacji. Ten mechanizm wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r.
Wyższy próg zwolnienia z VAT
Rząd chce zwiększyć limit sprzedaży uprawniający do zwolnienia podmiotowego z VAT – z obecnych 200 tys. zł do 240 tys. zł rocznie. Zmiana obejmie również firmy rozpoczynające działalność w trakcie roku, przy zachowaniu zasady proporcjonalności limitu. Podwyższony próg ma zacząć obowiązywać od początku 2026 r.
Koniec obowiązku informowania o strategii podatkowej
Zniesiony zostanie wymóg przygotowywania i publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Dotąd obowiązek ten dotyczył największych podatników CIT, czyli ok. 4,3 tys. firm. Resort argumentuje, że to krok w kierunku zmniejszenia biurokracji i ograniczenia kosztów administracyjnych. Nowelizacja zacznie obowiązywać dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Elastyczniejsze kontrole celno-skarbowe
Pakiet zmian obejmuje też ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawę o VAT. Przedsiębiorca po kontroli celno-skarbowej będzie mógł złożyć korektę deklaracji podatkowej, która uwzględni tylko część stwierdzonych nieprawidłowości. Nowością będzie również możliwość złożenia tzw. deklaracji pierwotnej w ciągu 14 dni od rozpoczęcia lub zakończenia kontroli. Ma to usprawnić procedury i skrócić czas trwania postępowań, a w przypadku uregulowania należności – uniknąć dalszego naliczania odsetek. Przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2026 r.
Mniej chaosu w podatkach?
Resort finansów przekonuje, że nowe regulacje poprawią przewidywalność systemu podatkowego i zredukują liczbę spornych sytuacji między fiskusem a przedsiębiorcami. Eksperci jednak podkreślają, że skuteczność tych rozwiązań zależeć będzie od konsekwentnego stosowania zasady vacatio legis i utrzymania stabilnych przepisów w kolejnych latach.
