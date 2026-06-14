Od 24 czerwca kierowcy zapłacą nawet 2500 zł. W życie wchodzą nowe przepisy
Już od 24 czerwca 2026 roku kierowców czekają istotne zmiany. W życie wejdą nowe przepisy, które znacząco podniosą koszty odzyskania uprawnień po zatrzymaniu prawa jazdy za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Najbardziej odczuwalna będzie podwyżka opłaty za obowiązkowy kurs reedukacyjny. Dotychczas kosztował maksymalnie 500 zł, a po zmianach wyniesie aż 2500 zł.
Nowe przepisy zaczną obowiązywać 24 czerwca
Zmiany wynikają z rozporządzenia ministra zdrowia opublikowanego w Dzienniku Ustaw. Po zakończeniu okresu vacatio legis nowe regulacje zaczną obowiązywać 24 czerwca 2026 roku.
Przepisy dotyczą przede wszystkim osób, które utraciły uprawnienia do kierowania pojazdami po prowadzeniu samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz ograniczenie liczby przypadków prowadzenia pojazdów przez osoby znajdujące się pod wpływem substancji psychoaktywnych.
Kurs reedukacyjny pięć razy droższy
Największą zmianą jest wzrost opłaty za obowiązkowy kurs reedukacyjny. Obecnie maksymalny koszt takiego szkolenia wynosi 500 zł. Od 24 czerwca kierowcy będą musieli zapłacić aż 2500 zł.
Resort zdrowia argumentuje, że dotychczasowa stawka nie odpowiadała rzeczywistym kosztom organizacji szkoleń prowadzonych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Nowa opłata ma również pełnić funkcję prewencyjną i skuteczniej zniechęcać do łamania przepisów.
Dla wielu kierowców oznacza to dodatkowe obciążenie finansowe, które trzeba będzie ponieść jeszcze przed odzyskaniem możliwości legalnego prowadzenia pojazdu.
Obowiązkowe badania i nowe terminy
Nowe przepisy regulują również zasady kierowania kierowców na badania lekarskie i psychologiczne. Osoba, która otrzyma decyzję o konieczności przejścia takiej procedury, będzie miała 30 dni na zgłoszenie się do wskazanej placówki.
Jeżeli badanie nie będzie mogło zostać przeprowadzone w wyznaczonym terminie, na przykład z powodu stanu zdrowia badanego lub podejrzenia, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, specjalista wyznaczy nowy termin. Zgodnie z nowymi regulacjami nie może on przypadać później niż 14 dni od pierwotnej daty.
Statystyki nadal niepokoją
Powodem zaostrzenia przepisów są nadal wysokie statystyki dotyczące kierowców prowadzących pojazdy po alkoholu. Według danych policji podczas około 18 milionów kontroli trzeźwości przeprowadzonych w 2025 roku ujawniono ponad 95 tysięcy osób kierujących po spożyciu alkoholu.
W ubiegłym roku nietrzeźwi kierowcy spowodowali 1141 wypadków drogowych, w których zginęły 124 osoby. To właśnie te dane mają uzasadniać konieczność wprowadzenia bardziej dotkliwych sankcji.
Co to oznacza dla kierowców?
Osoby, które zdecydują się prowadzić pojazd pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, muszą liczyć się nie tylko z utratą prawa jazdy, wysokimi mandatami i odpowiedzialnością karną. Od końca czerwca powrót za kierownicę będzie również znacznie droższy.
W praktyce oznacza to konieczność przejścia badań, udziału w obowiązkowym kursie oraz poniesienia kosztów, które mogą przekroczyć kilka tysięcy złotych. Rząd liczy, że nowe przepisy staną się dodatkowym elementem odstraszającym i przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.
Co to oznacza dla Ciebie?
• Od 24 czerwca 2026 r. kurs reedukacyjny dla kierowców będzie kosztował 2500 zł.
• To wzrost o 2000 zł względem obecnych stawek.
• Kierowcy będą musieli przestrzegać nowych terminów badań psychologicznych i lekarskich.
• Zmiany dotyczą osób zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
• Celem nowych przepisów jest poprawa bezpieczeństwa na drogach.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.